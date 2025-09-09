La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales El auge del turismo de montaña ha generado cuotas de preocupación nunca antes vistas a ambos lados de la cordillera fronteriza

Javier Medrano San Sebastián Martes, 9 de septiembre 2025, 11:51

Si bien es una problemática en aumento desde hace varios años, este verano el auge del turismo de montaña, impulsado por las redes sociales y la creciente búsqueda de experiencias en plena naturaleza, ha generado cuotas de preocupación nunca antes experimentadas en los Pirineos.

Una situación que preocupa tanto a autoridades como gestores de parques naturales o ayuntamientos y que concierne a múltiples territorios de la cordillera a ambos lados de la frontera. Desde Huesca hasta al departamento francés de Ariège, el aumento del ruido, las acampadas ilegales y la masificación en enclaves de alto valor ecológico amenazan tanto la convivencia como la conservación del medio ambiente.

En el caso del Pirineo aragonés, esta temporada estival se han alcanzado récords de sanciones por acampadas ilegales en algunos de sus entornos más concurridos. Así, a comienzos del mes de agosto, una intervención de la Guardia Civil y los Agentes de Protección de la Naturaleza en el entorno del Ibón de Anayet, en Sallent de Gállego, se saldó con 86 propuestas de sanción tras localizar 46 tiendas de campaña instaladas sin autorización en la ribera del lago. Un paraje natural protegido donde la acampada solo está permitida bajo condiciones muy concretas y con autorización expresa que año tras año se convierte en una atracción turística a la que acuden miles de excursionistas con las consecuencias que ello supone.

Los alberges y refugios tampoco se libran de la masificación turística en el pirineo oscense. «Hay mucha ocupación, tanto en los refugios como en el monte. Está todo lleno de gente», explicaba Mario, guarda del refugio de Bachimaña, en un reportaje del Periódico de Aragón que detallaba como estos alojamientos se han visto obligados a multiplicar el número de trabajadores en verano ante el aluvión de reservas.

Situaciones similares se repiten en otros puntos de la cordillera. En el Pirineo catalán, el Ayuntamiento de Ribera d'Urgellet en Lleida ha aprobado recientemente una ordenanza que prohíbe la acampada libre en todo el municipio. La normativa, ya en vigor, prevé multas de hasta 300 euros e incluye como espacios vetados tanto los bosques como los caminos, plazas, aparcamientos y parcelas rústicas. Solo se contemplan excepciones en casos puntuales, como campamentos juveniles o actividades autorizadas. El consistorio justifica la medida en el aumento de la acampada tras la pandemia y advierte de que se han detectado situaciones de ocupación en aparcamientos municipales, campos privados e incluso calles de pueblos.

Al otro lado de la frontera tampoco se libran del auge del turismo de montaña. En el país galo, la proliferación de excursionistas también ha ocupado titulares en los medios locales y provocado quebraderos de cabeza en las autoridades, especialmente debido a la contaminación acústica de esta práctica.

Es el caso de los gestores del Parque Natural Regional de los Pirineos de Ariège que de un tiempo a esta parte vienen denunciando el ruido creciente en los refugios y zonas de acampada. Según su director, Matthieu Cruege, los senderistas tradicionales se sienten «agredidos» por prácticas importadas de la ciudad, como subir altavoces portátiles a la montaña. «La montaña no es un espacio de libertad total. Siempre se está en casa de alguien, por lo que hay normas evidentes que respetar», esgrimía en entrevistas recientes.

A falta de soluciones y normativas comunes a toda la cordillera, los distintos territorios pirenaicos han intensificado las campañas de sensibilización y los controles policiales para frenar una tendencia que, de no atajarse, podría poner en jaque la sostenibilidad del Pirineo.