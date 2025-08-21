Hoteles de Tolosa al completo en verano con turistas «en busca de calma y naturaleza»

JOSU COLLANTES GUTIERREZ Tolosa. Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30 Comenta Compartir

Mientras las localidades de costa como Donostia o Zarautz se llenan de turistas todos los veranos, en busca de las playas y el bronceado perfecto, en los pueblos del interior se abre paso a otro fenómeno: viajeros que buscan calma y naturaleza, entre otras actividades. Cada vez son más las razones por las que municipios como Tolosa se llenan de extranjeros en busca de diferentes ofertas turísticas que no pueden encontrar en otros lugares más masificados. Es por ello, que hoteles locales como el Bidebide o el Hotel Oria, cada vez albergan a más huéspedes interesados en las propuestas del entorno tolosarra.

Durante los últimos años, la demanda de alojamiento en la comarca ha ido en aumento, con miles de viajeros acercándose a la zona para pasar unos días de descanso, conocer los alrededores y descubrir sus tradiciones. Muchos de ellos optan por alojarse en los hoteles locales, llegando a alcanzar la máxima ocupación de estos establecimientos. «Después de la pandemia sí que notamos que la gente tiene más ganas de salir de vacaciones, y desde entonces, hemos apreciado un aumento en las visitas a la localidad», asegura Beñat Martín, recepcionista del Hotel Bidebide. Asimismo, Ainhoa Izaguirre, responsable del Hotel Oria, coincide con esta observación, señalando que muchos visitantes buscan alternativas más asequibles en los pueblos del interior, lo que provoca un aumento en la demanda de estas localidades.

Estos hoteles acogen la visita de viajeros nacionales, mayoritariamente procedentes de Madrid y Barcelona, así como de otros puntos de España y del extranjero, principalmente de países cercanos como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, siendo julio y agosto los meses con más ocupación.

El perfil del visitante que se acerca a la comarca es bastante definido. Predominan las personas de entre 30 y 60 años, que viajan en pareja o familia, buscando disfrutar de unos días de descanso. «La mayoría de los huéspedes se hospedan durante dos o tres noches, suelen ser estancias cortas, puesto que muchos están de ruta hacía otras localidades y aprovechan para conocer mejor Tolosa», afirma Ainhoa Izaguirre, responsable del Hotel Oria, coincidiendo con Beñat Martín.

Más allá del alojamiento, lo que realmente atrae a los viajeros son los diferentes planes que ofrece Tolosa y su entorno. Desde el Bidebide afirman que la gastronomía se encuentra entre los principales atractivos para los turistas. Restaurantes como Casa Julián, el asador Nicolás o AMA Tolosa, reconocido con una estrella Michelin, se han convertido en auténticos referentes culinarios, atrayendo tanto a visitantes locales como extranjeros que buscan vivir una experiencia llena de sabores autóctonos.

Además de su oferta gastronómica, Tolosa también atrae a quienes buscan actividades al aire libre y un contacto con la naturaleza. Las zonas de montaña que rodean la villa invitan a los amantes de la naturaleza a realizar diferentes actividades como el montañismo y el senderismo. «A la entrada del hotel llega mucha gente con sus bicicletas. Hay bastante espíritu montañero, muchos nos dicen que los paisajes les recuerdan a los de Suiza», añade Izaguirre.

Como parte del Camino de Santiago, según señala Beñat Martín, Tolosa también se ha convertido en un punto de parada habitual para peregrinos que optan por descansar unos días en la localidad.

Ofertas más económicas

Esta creciente llegada de turistas no solo se debe al interés por los entornos del interior, sino que también a los elevados precios de las zonas masificadas. Durante semanas de alta demanda, como la de Semana Grande de Donostia, muchos viajeros, asustados por los elevados precios, optan por buscar una opción más económica en los alrededores, de esta forma llegan a localidades como Tolosa. «En San Sebastián una noche puede costar 400 o 500 euros, mientras que aquí rondamos los 100», explica Izaguirre. Asimismo, afirma que, gracias a la buena conexión del transporte público, los visitantes pueden moverse con facilidad por la zona y conocer mejor los alrededores de la comarca.

En definitiva, Tolosa se está consolidando como un destino cada vez más demandado por los viajeros que deciden alejarse de los lugares más aglomerados en busca de una alternativa más tranquila y accesible frente al turismo de costa. La villa no solo conquista por sus sabores y paisajes, sino también por la variedad de planes que ofrece relacionados con el entorno natural. Además, su buena conexión con la costa permite a los visitantes combinar la serenidad del interior con la cercanía de las playas y ciudades más grandes.