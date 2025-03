L. G. Miércoles, 5 de marzo 2025, 10:13 Comenta Compartir

El pediatra y autor Carlos González, reconocido por su enfoque en la crianza respetuosa, ha ofrecido consejos sobre cómo actuar cuando un niño golpea a otro. En especialista enfatizó la importancia de la vigilancia y la enseñanza del respeto a través del ejemplo. «Si sabes que tu hijo es propenso a hacer estas cosas, hay que estar vigilante», señaló el experto. «No te puedes sentar en un banco del parque y ponerte a leer el periódico cuando sabes que muchas veces tu hijo pega a otros. Tienes que estar allí, tienes que estar cerca».

Según Carlos González, la prevención es clave, interviniendo antes de que ocurra una agresión. «En el momento en que ves a tu hijo haciendo así, ¡zas!, corres y le sujetas la mano y lo has evitado», explicó.

El pediatra Carlos González aconseja: «Tu hijo aprende a pedir perdón viéndote a ti hacerlo»

Pero, ¿qué hacer si no se llega a tiempo? El pediatra sugiere actuar de inmediato separando a los niños y, en segundo lugar, consolando al afectado. «Tienes que hacer eso, por una parte, porque si no se va a enfadar la madre del otro niño, y, por otra parte, para que tu hijo lo vea», detalló el especialista en crianza.

En lugar de obligar al niño a pedir perdón, Carlos González propone que los padres den el ejemplo. «Se trata de pedir tu perdón en nombre de tu hijo, porque eso sí que lo puedes hacer, solo depende de ti», dijo. «Si tú quieres decir: 'Perdona, cariño, es que mi hijo a veces pega, lo siento mucho, no debería haberte pegado', tú lo has conseguido, has triunfado, has hecho lo que tú querías hacer, tu hijo lo está viendo».