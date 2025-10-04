'Operación jaula': así cayó el presunto autor del tiroteo mortal en Marbella Los avisos de los testigos fueron clave para conseguir la matrícula del coche empleado en la fuga, que pudo ser interceptado antes de que abandonara la ciudad

Irene Quirante, Juan Cano y María José Díaz Alcalá Sábado, 4 de octubre 2025, 10:43 Comenta Compartir

La rápida reacción de las Fuerzas y Cuerpos del Estado fue crucial para frustrar la fuga del presunto autor del tiroteo mortal ocurrido este viernes en Marbella. Contaban con una información clave, que era la matrícula del vehículo empleado en la fuga, conseguida gracias a varios testigos que alertaron de inmediato del suceso, según ha podido saber SUR.

Así dio comienzo la 'operación jaula', en la que se dio orden a todas las patrullas disponibles de la Policía Nacional y de la Policía Local en la zona para que blindaran todas las salidas antes de que el autor tuviera tiempo de escapar de la ciudad. Marbella quedó prácticamente cerrada con este despliegue, como han precisado fuentes próximas al caso.

Al cabo de unos minutos, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de uno de los accesos a la autovía, cerca de la urbanización Real de Zaragoza. El sospechoso, de 38 años, no tuvo margen de maniobra antes de que los agentes procedieran a su detención.

El tiroteo mortal sucedió a las 14.35 horas en la vía José Banús, donde hay varias cafeterías y restaurantes. La secuencia, siempre según las fuentes, fue la siguiente: el presunto autor circulaba en un vehículo y se apeó del mismo al ver a su objetivo en la terraza de un local hablando por teléfono. Recorrió unos diez metros a pie y, cuando estaba cerca de la víctima, sacó de la parte trasera del pantalón una pistola.

Al parecer, descerrajó al menos media docena de tiros contra el otro varón, un joven de 25 años. Éste, malherido, corrió a refugiarse al interior del local, mientras que el autor regresó a su turismo para emprender la huida. De inmediato empezó el chorreo de avisos a los servicios de emergencias, entre ellos el de los testigos que tuvieron tiempo de ver la matrícula del coche antes de que desapareciera de la escena a toda prisa.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como los sanitarios del 061 que evacuaron al herido de urgencia al Hospital Costa del Sol, donde falleció por la tarde.

«No me he llevado un tiro de milagro» «He ido a por un café, que siempre paso por esa acera, y no me he llevado un tiro de milagro porque he acelerado el paso», aseguró a este medio un testigo y trabajador en la zona. Según su testimonio, él estaba a solo unos metros de distancia del autor cuando empezó a efectuar las detonaciones. El sonido de los disparos rápidamente sembró el pánico en la vía. «La gente empezó a correr», sostuvo, despavorida por temor a ser alcanzada por una de las balas: «Se escucharon como si fuera un arma muy potente, fueron seis o siete disparos». Luego, el autor se dio a la fuga. «No es la primera vez que pasa algo así en la zona», se limitó a decir este testigo, todavía estupefacto por el tiroteo ocurrido a plena luz del día.