Las ONG reciben casi cuatro millones al año a través de testamentos solidarios en Euskadi

Hacer el testamento es ya de por sí un momento complicado. Es la declaración de últimas voluntades a través de la cual una persona decide ... cómo se repartirán sus bienes después de su muerte. En la gran mayoría de los casos, el patrimonio se destina a los herederos. En cambio, cuando no existen personas que puedan heredarlo, el testamento se complica aún más. O no. Existe una alternativa que en los últimos tiempos está ganando adeptos. El testamento solidario se ha consolidado como una nueva forma de organizar la herencia 'post mortem'. En lugar de dejar tus bienes a una persona, se reparten a una o más organizaciones sin ánimo de lucro.

«El proceso es el mismo que el de un testamento normal. Vas al notario, pides tu cita, pagas los 50 euros de cuota y entregas los nombres y el CIF de las organizaciones para que quede claro a cuáles quieres incluir en tu testamento», explica Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma Haz Testamento Solidario. «Hay que recalcar que hacer el testamento es importante porque facilita mucho las cosas a los herederos. Agiliza los plazos», apunta Ayastuy, y añade que «si eres una persona solidaria en vida» es una manera de «seguir dejando un bien concreto cuando no estés».

Según se extrae del informe referente al 2024 de Haz Testamento Solidario, 2.931.347 euros llegaron a proyectos no lucrativos gracias a este tipo de herencia en Euskadi. En los últimos tres años se ha donado un total de 11.306.871€ a diferentes ONG a través de testamentos solidarios vascos, con una media de 3.768.957 euros en este periodo de tiempo.

A nivel nacional, la cifra ascendió hasta los 48 millones de euros el año pasado. Por volumen de personas, 594 incluyeron una organización no lucrativa en su testamento y la donación media fue de 63.000 euros.

Aumentan los solicitantes casados que ven en esta opción una forma «de que su solidaridad en vida no termine»

Entre las comunidades autónomas, Euskadi destaca como «una de las más solidarias». El balance de Haz Testamento Solidario sitúa al País Vasco como la quinta comunidad con más legados donados a entidades no lucrativas, con 36 testamentos en 2024. «Por tamaño y población, es una comunidad que siempre nos llama la atención en los informes. En Euskadi se pregunta mucho y hay un gran interés por los testamentos solidarios», asegura Ayastuy.

Esta cifra responde a los patrimonios de personas fallecidas el año pasado que se donaron a ONG. ¿Pero cuántos testamentos solidarios se realizaron? Según datos facilitados por Haz Testamento Solidario, 42 personas incluyeron a una entidad no lucrativa en su testamento en el País Vasco, diez de ellas en Gipuzkoa. En los últimos tres años, el total de personas que realizaron el testamento solidario en Euskadi asciende a 121. Dentro de este centenar largo, son 37 los guipuzcoanos que han decidido aportar parte de su patrimonio a entidades no lucrativas desde 2022.

La portavoz de la plataforma distingue «dos perfiles» entre las personas que deciden hacer el testamento solidario. «Mayoritariamente son mujeres. Cuando hacemos estudios de solidaridad detectamos que la mujer tiene un grado de solidaridad mayor. Entonces, el primer perfil responde a una mujer soltera, que no tiene herederos forzosos y se plantea qué va a hacer con sus bienes». Estas personas encuentran en el testamento solidario una opción «atractiva» para destinar sus bienes «a la investigación, a los derechos humanos, refugiados u otros ámbitos».

Desde Haz Testamento Solidario identifican un segundo perfil que «cada vez crece más». Se trata de hombres o mujeres «casados» que ven en este tipo de testamento una forma de que «su solidaridad en vida no termine». Ayastuy relaciona este acercamiento al trabajo de visibilización de las organizaciones. «Antes no se hablaba de esta opción. Desde hace muchos años las plataformas están naturalizando el testamento como otra vía más de colaboración».

«No hay que ser millonario»

Este aumento de interés se traduce en la cantidad de solicitudes que recibe la plataforma. «En 2024 recibimos muchísimas llamadas de personas interesadas. Nos preguntan por el testamento, por cómo tramitarlo, sobre las organizaciones a las que pueden dejar sus bienes…», desvela la portavoz. Un «48% más de personas» solicitaron información sobre esta opción de donación a nivel estatal y un «54% más comunicó su decisión firme» de hacerlo tras recibir asesoramiento, según muestra el último estudio de Haz Testamento Solidario.

Entre todos los interrogantes que plantean los interesados existen algunas dudas más recurrentes. «Muchos piensan que hay que tener un gran patrimonio para hacer este tipo de testamento, pero no es así. Puedes donar cuantías pequeñas, inmuebles, joyas, cuadros, fondos o incluso un seguro de vida. En definitiva, cualquier bien que poseas», aclara Ayastuy. «No hay que ser millonario para hacer un testamento solidario».

Otra de las grandes preguntas orbita en torno a la posibilidad de perjudicar a los herederos. «Si tienes herederos y aun así haces el testamento solidario, no les perjudicas. Ellos ya están cubiertos por ley, se les va a dejar el grueso de la herencia pero a libre disposición puedes destinar unos ahorros a otra causa. Es una parte pequeña que no está perjudicando a los herederos, pero sí que está dando respuesta a esa necesidad de seguir colaborando». ¿Y a qué entidades se puede donar? «A cualquier organización no lucrativa, da igual la causa que tenga. Dependerá mucho de las afinidades de cada uno. En la plataforma ofrecemos organizaciones de todo tipo: infancia, ayuda humanitaria, investigación para el cáncer, alzhéimer, derechos humanos, refugiados, medio ambiente…».

Testamentos multicausa

El testamento solidario no obliga a legar tu herencia a un solo proyecto. «Las causas son múltiples y variadas. Se puede donar una cuantía a una ONG y aportar otro monto a una organización diferente». De hecho, la plataforma ha detectado un crecimiento en los testamentos multicausa. Un 43% de los procedimientos gestionados por Haz Testamento Solidario en 2024 iban destinados a más de una entidad no lucrativa.

Y cuando una persona con testamento solidario fallece, ¿cómose procede para hacer efectiva la entrega del patrimonio a la respectiva ONG? «Una vez esa persona fallece, la organización elegida será avisada de que va a recibir una aportación», indica Ayastuy. «Si se trata de un testamento solidario multicausa, se notificará a todas las entidades que son herederas y entonces, liquidarán la aportación entre ellas cumpliendo el deseo que la persona donante haya especificado en el testamento». Cabe destacar que las ONG «están exentas del impuesto de sucesiones», por lo que el 100% del legado se destina íntegramente a la causa social elegida.