La ordiziarra Carol Garmendia ha realizado el testamento solidario este mismo año. Jose Mari López

«Ahora tengo la tranquilidad de saber qué se hará con mi herencia»

La ordiziarra Carol Garmendia es una de las guipuzcoanas que ha realizado el testamento solidario este año

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04

«Transformar la sociedad en humanidad». Así describía Vicente Ferrer su vocación, y por ende, la misión de su Fundación. Ferrer fue un filántropo catalán ... reconocido como una de las personas más activas en la ayuda social, la cooperación y la labor por erradicar la pobreza en el tercer mundo. Tras múltiples misiones y un trabajo incansable en favor de los estratos sociales más empobrecidos de la India, creó la Fundación Vicente Ferrer en 1996. A partir de entonces, miles de personas tejen una red de colaboración que se ha convertido en «el mayor legado» del cooperante catalán. Una de las últimas personas en sumarse a la causa ha sido Carol Garmendia, pero no aportará su granito de arena en vida. Esta ordiziarra de 49 años hizo hace unos meses el testamento solidario a través del cual legará gran parte de su herencia a la Fundación Vicente Ferrer.

