La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos

Ikeaa inaugurado este jueves su nueva tienda en Vitoria-Gasteiz, un espacio de 3.000 metros cuadrados situado en la zona exterior del Centro Comercial El Boulevard que marca un salto histórico para la compañía en Álava: pasa de un local de 91 m² a un establecimiento completo, con áreas de Exposición, Complementos, Autoservicio, Mercado Circular y un espacio de restauración. La apertura ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros y la creación de 48 empleos directos. La nueva tienda ha levantado un gran revuelo y se han generado importantes colas.

La jornada inaugural llegó con incentivos especiales: la primera persona en entrar recibió un cheque de 500 euros, la segunda uno de 300 euros y otras cinco obtuvieron vales de 100 euros. La tienda también ofreció música en directo, degustaciones y actividades para los visitantes.

Además, la campaña previa a la apertura hizo un guiño al conocido frío gasteiztarra, un elemento que Ikea incorporó al tono y la creatividad con la que quiso presentarse a la ciudad.

Con este nuevo espacio, Ikea amplía su presencia en Euskadi, donde ya opera con siete puntos de contacto entre tiendas, espacios de planificación y puntos de recogida.

El establecimiento cuenta además con 1.200 m² destinados a almacenamiento y preparación de pedidos, especialmente sofás, para su distribución en Euskadi, Navarra, La Rioja y Cantabria.

El establecimiento integra una zona específica de Mercado Circular, donde se ofrecerán productos de segunda mano, artículos de exposición y piezas descatalogadas a precios reducidos.

El acto oficial ha reunido a figuras clave de la compañía y autoridades locales: Carl Aaby, CEO de Ikea España; David Cajal, director de Ikea Barakaldo; Alberto Maurelle, director de la nueva tienda; el diputado general de Álava, Ramiro González; y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

Durante la presentación, coincidieron en destacar la relevancia de este nuevo punto de venta como motor económico, proyecto estratégico en el norte y espacio destinado a promover un consumo más responsable.

Aaby, en su primera inauguración desde que asumió el cargo, subrayó que esta tienda «representa la nueva etapa omnicanal y conectada» de Ikea en España. Maurelle, por su parte, puso el foco en la circularidad: «Queremos que este sea un espacio donde la reutilización y la segunda vida de los productos sean protagonistas».

La alcaldesa de Vitoria Maider Etxebarria destacó este enfoque como una de las llaves del proyecto. «La tienda nace conectada con la ciudad e incorpora la economía circular, la eficiencia energética y la sostenibilidad en su propuesta»

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, remarcó la importancia estratégica del proyecto para el territorio. «Álava es un territorio de oportunidades. Esta apertura refuerza su atractivo y evita que miles de alaveses tengan que desplazarse para realizar sus compras»

