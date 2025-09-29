Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes» La experta argentina en relaciones de pareja elogia a quienes son capaces de compartir su vida «con quienes no lo necesitan»

En un mundo donde las relaciones afectivas son un tema de constante análisis, la terapeuta Nilda Chiaraviglio, de 73 años, ofrece una perspectiva basada en su experiencia y amplios estudios sobre qué hace que una pareja realmente trascienda en el tiempo. Según esta experta en relaciones argentina, el secreto no reside en la necesidad mutua, sino en la autonomía personal. «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que ambos cultivan su autonomía e incluso viven de forma indepediente», asegura Chiaraviglio.

La clave del enamoramiento y del amor en pareja, según explica, se puede resumir en una sola frase: «Cuando a ti no te necesito para absolutamente nada y a su vez decido compartir mi vida contigo». Este enfoque se aleja del modelo de dependencia para basarse en una elección consciente y libre, donde el atractivo reside en que la otra persona, teniendo una vida completa por sí misma, «elige compartirse conmigo incluso pese a ambos siguen siendo solteros absolutamente independientes».

Para llegar a construir este tipo de vínculo y superar los conflictos de pareja, Chiaraviglio establece primero una diferencia fundamental entre el enamoramiento y el amor, llegando incluso a dar un consejo radical: «no te cases enamorado». La experta define el enamoramiento como un estado bioquímico y temporal que nos sucede en momentos de encrucijada personal. Su verdadero objetivo, señala, es «enseñarte lo mejor de ti mismo» a través de los ojos del otro. Sin embargo, advierte que esta fase tiene fecha de caducidad: «se acaba, siempre se acaba».

Una vez que la intensidad del enamoramiento disminuye, es cuando surge la posibilidad de una elección real, según la teoría que defiende Chiaraviglio, quien tiene estudiosen terapia familiar y de pareja, en programación neurolingüística y en sexología y terapia sexual. Es en ese momento donde se puede decidir si se quiere construir una relación con la otra persona. Para esta terapeuta el amor no es un sentimiento pasivo, sino una acción deliberada. «Amar es un trabajo», sostiene, un «contrato de trabajo» donde se cultiva conscientemente la relación. «Porque amar es conducta, no es una idea, no es un sentimiento, es una conducta que tú decides hacer», puntualiza.

Además, Chiaraviglio advierte sobre un error cultural que, en su opinión, destruye muchas relaciones: confundir el vínculo de pareja con el de familia. Mientras la relación de familia satisface la «necesidad de pertenencia», la de pareja debe centrarse en el «desarrollo individual». Cuando la institución del matrimonio y sus normas absorben a la pareja, esta desaparece, y según la experta, «ahí es donde se pudre todo», en referencia a la continuidad de una vida en común.

Nilda Chiaraviglio explica además la manera en que amamos está directamente ligada a las experiencias de nuestra niñez, resumiéndolo en la potente afirmación: «todos amamos como nos han amado». Así, detalla que el cerebro humano, durante sus primeros 10 a 12 años, funciona principalmente grabando lo que observa en los adultos, ya que la mente analítica aún no está completamente desarrollada. En esta etapa, el niño aprende a interpretar la vida y a sentir a partir del ejemplo de sus cuidadores, incluyendo la forma en que estos resuelven sus propios dramas y problemas. Este aprendizaje se convierte en el «entrenamiento» fundamental del cerebro, por lo que, de adultos, simplemente replicamos esos patrones aprendidos. Este ciclo se perpetúa hasta que la repetición del patrón se vuelve tan dolorosa o «cara» que nos vemos forzados a buscar una transformación, un proceso que usualmente comienza con la duda de si esa forma aprendida es la que realmente queremos para nosotros.

