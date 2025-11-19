Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere» El psicólogo catalán tipifica el modelo actual de convivencia como «pareja monogámica sucesiva imperfecta», con una alta probabilidad de infidelidad

El psicólogo Antoni Bolinches (Barcelona, 78 años), tras 50 años de dedicación al estudio de las relaciones humanas, ha ofrecido su perspectiva, contundente y a veces polémica, sobre cómo ve a las parejas actuales, las problemáticas a las que se deben enfrentar y la dinámica de la infidelidad, un fenómeno que ya considera una «característica inherente al modelo social vigente». Durante una entrevista con el periodista y podcaster Álex Fidalgo.

Según este psicólogo clínico y terapeuta de pareja, la sociedad se dirige hacia un modelo que él tipifica como «pareja monogámica sucesiva imperfecta». Este término describe la tendencia a mantener la monogamia de manera secuencial (de novio en novio), pero de forma imperfecta, ya que las estadísticas muestran, a su juicio, una alta prevalencia de deslealtad. El autor de libros como 'El arte de enamorar' estima que en una convivencia de 10 años, los porcentajes de hombres y mujeres que han sido infieles a su pareja podrían ser equiparables, alcanzando aproximadamente el 50% en ambos casos.

Dinámicas de género en la deslealtad

Una de las observaciones más llamativas de Bolinches es la diferencia en la motivación y la asequibilidad sexual entre géneros. Mientras que el hombre tradicionalmente necesita menos justificaciones para el acto, la mujer asocia más la afectividad y la sexualidad, siendo más selectiva en sus infidelidades. De esta distinción surge una de sus frases más repetidas: «el hombre es infiel cuando puede... y la mujer solo es infiel cuando quiere».

Esta diferencia en la implicación emocional también se refleja en la manera en que cada sexo maneja el descubrimiento de una deslealtad, según la visión del psicólogo catalán. La mujer se enfoca en el aspecto emocional de la transgresión: «cuando una mujer descubre una infidelidad del marido ¿sabes lo que le preocupa esencialmente, pues es solo si se ha enamorado». En cambio, el hombre se centra en la parte sexual y posesiva, preguntándole a ella: «¿te has ido a la cama con él?». Bolinches explica que esta reacción masculina es una transgresión al principio de lo único que el hombre ancestralmente ha podido tener con respecto a la mujer, fundamental para «conservar las leyes de la herencia».

Además, el experto subraya la distinta transparencia que existe: «los hombres hablan más de lo que hacen y las mujeres hacen más de lo que hablan». La mujer tiende a ocultar sus infidelidades, por la censura social que penaliza un comportamiento que le tacha de «frívola» mientras que en el hombre en cambio es visto como «un triunfador, un don Juan o un Casanova».

El perdón y la madurez en las parejas

El futuro de la pareja tras una infidelidad depende, ante todo, del grado de madurez personal. La madurez es «el gran regulador de la convivencia» y permite «empatizar y de perdonar». Respecto a quién debería perdonar, Bolinches ofrece una visión particularmente polémica, indicando que el que ha cometido la infidelidad es quien «sobre todo debería perdonarlas». Si una persona ha sido infiel, debería ser humilde y aceptar que su pareja, a quien sigue queriendo, también podría serlo, recomienda.

En cuanto a la resolución de la crisis, el psicólogo indica que aproximadamente una tercera parte de las parejas rompen inmediatamente; otra tercera parte lo supera, incluso fortalecindo su su relación; y la última tercera parte sigue un tiempo, pero la infidelidad se «indigesta», llevando a la ruptura a medio plazo. Curiosamente, a veces quien rompe «no es quien ha cometido la infidelidad sino quien se cansa de que le castiguen» por el engaño.

En última instancia, el éxito de una relación no reside en la compatibilidad óptima, según Bolinches, sino en el nivel de madurez de sus integrantes, «lo que les permite enriquecerse de la diferencia».

«Hombres desorientados y mujeres decepcionadas»

La redefinición de roles de género es un pilar fundamental en el análisis de Bolinches sobre la crisis de pareja, un fenómeno que se remonta a unos 60 años, cuando se subvirtió el orden previo de «hombre dominante mujer subordinada». El psicólogo asevera que «en estos momentos la mujer es el sexo fuerte». Esta fortaleza no es solo sociológica, sino que también lo es «psicofisiológicamente». Bolinches considera que la mujer presenta más zonas erógenas, más vías orgásmicas y carece de periodo refractario, factores que la convierten en un sexo fuerte.

Sociológicamente, este cambio se inició con la píldora anticonceptiva, que hace unos 60 años permitió a la mujer disociar «maternidad de sexualidad» e incorporarse al trabajo. Esta inversión en la asequibilidad y el poder sexual ha dejado a muchos hombres desorientados; Bolinches resume la situación actual como de «hombres desorientados y mujeres decepcionadas». La reivindicación femenina del placer ha provocado que, «desde que la mujer ha dicho '¿Yo qué?' El hombre se empieza a preguntar '¿Y yo cómo?'», lo que se traduce en inseguridad sexual en algunos hombres que sufren «impotencia psicógena» por «miedo al desempeño». El experto señala que «hay hombres que declinan tener sexo si ven que la mujer es muy segura y la ven digamos con un gran potencial sexual».

