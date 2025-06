Un mecánico alerta de la práctica común de los peritos de los seguros: «Nos jugamos la seguridad» Un especialista explica cómo el automovilista debe pagar más incluso cuando no es el que ha originado el siniestro

J. F. Jueves, 5 de junio 2025, 13:28

Un mecánico de un taller especializado en chapa y pintura ha lanzado un aviso sobre lo que considera que son prácticas habituales de los peritos de los seguros, quienes, según su experiencia, «buscan abaratar costes a costa de la seguridad y el bolsillo del consumidor» cuando un vehículo sufre daños en un accidente sin culpa del conductor.

Según este responsable de taller la situación se vuelve particularmente problemática cuando elementos como amortiguadores o neumáticos resultan dañados o alguien nos ha provocado una avería en los mismos. «Aunque haya sido perjudicado, normalmente, yo diría que en el 100% de los casos quieren pagar solo una unidad, es decir, solo un neumático o solo un amortiguador», relata. Esta práctica es preocupante, ya que, como subraya el profesional, «se recomienda técnicamente cambiar la pareja».

La razón detrás de esta recomendación técnica es crucial para la seguridad vial, según explica:

- En el caso de los neumáticos, es vital cambiar la pareja de los delanteros «por una cuestión de desgaste para que en caso de frenada o en caso de adherencia actúen simétricamente»

- Con la amortiguación, la situación es similar, ya que «son elementos de seguridad y hay que cambiarlos en pareja»

Sin embargo, según insiste este mecánico de Talleres Pro Cars, «los peritos diría que siempre quieren pagar solo uno por abaratar costes».

Depreciación de los neumáticos

El problema no termina ahí. El mecánico revela una práctica aún más lesiva para el consumidor en los talleres mecánicos: «en los neumáticos a veces aplican depreciación». Esto significa que, si el neumático dañado ya tenía un cierto desgaste, el perito reduce la cantidad a pagar. El argumento es que «si el neumático tuyo está desgastado y si, vale, pongamos 100 euros pues te voy a pagar solo 60 porque ya has consumido parte de ese neumático», explica el mecánico.

El perjudicado, obligado a pagar más

La consecuencia directa de estas políticas es que el conductor afectado, que no tiene la culpa del siniestro y ya soporta la molestia de no disponer de su coche, termina pagando una parte significativa de la reparación. El especialista es claro, «además de todas las molestias te toca pagar dinero para acabar de pagar el neumático, ese 40% de depreciación que te han aplicado, por ejemplo, y también la otra unidad, la pareja». Esta necesidad de cambiar la pareja es fundamental «para que por temas de seguridad puedas pasar la ITV y no tengas ningún problema en circulación».

El mecánico concluye su reflexión con una pregunta retórica que evidencia la frustración de la situación: «¿Os parece esto justo?». Además asegura que su taller, ubicado en Valencia, como otros, «siempre intentamos pedirlo a los peritos, pero la realidad es que les cuesta soltar el dinerico». Su sentencia es clara: «los elementos de seguridad no son ninguna broma, que no te la jueguen».