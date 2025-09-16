Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena

Antonio, un hombre de 66 años, ha sido detenido por la Guardia Civil este martes en la diputación cartagenera de El Algar después de que ... presuntamente matase a cuchilladas a su mujer, Ginesa, de 65 años.

Los hechos, según explicaron fuentes cercanas al caso, se produjeron a primera hora de la mañana, en torno a las 8.30 horas, en el interior de una vivienda de la Calle Río Guadalquivir. Al parecer, según relataron algunos vecinos a LA VERDAD, Antonio salió del garaje de la vivienda desorientado y con las manos manchadas de sangre diciendo que había una mujer muerta junto a su vivienda.

Uno de los vecinos de las viviendas de enfrente decidió entonces acercarse para interesarse por lo ocurrido y encontró el cuerpo sin vida de la mujer tendido en el suelo del garaje. Tras el hallazgo, los testigos alertaron a la Benemérita, cuyos agentes llegaron rápidamente a la zona localizando el cuerpo de la víctima con heridas de arma blanca. Testigos apuntaban a unas tijeras como el arma que habría utilizado el hombre para cometer el crimen. La Guardia Civil solicitó una ambulancia para que sus sanitarios confirmaran el fallecimiento de la mujer.

Poco después, los investigadores de Policía Judicial detuvieron a su marido, que presentaba manchas de sangre en la ropa, como presunto autor del crimen. Entre ambos, según confirmaron fuentes del cuerpo, no existían antecedentes por violencia de género.

«Era una familia normal. Nunca hemos tenido quejas de él ni habíamos observado nada anormal», remarcaba un vecino sorprendido. La pareja era, al parecer, bastante conocida en la diputación cartagenera donde habían residido durante muchos años. El matrimonio, según explicaban algunos vecinos, se marchó un periodo a Barcelona, pero hace alrededor de un año regresaron a El Algar, donde se establecieron.

La vivienda donde residía el matrimonio se encuentra en un barrio que es conocido entre los vecinos del pueblo como La Cooperativa. Se trata de una barriada residencial de los años 70, con escasa actividad comercial, con apenas un parque y desarrollada en paralelo a la antigua carretera de La Manga, donde se concentran la mayor parte de empresas de la localidad. Las casas, de planta baja, fueron construidas en su mayoría por una empresa agrícola.

En el caso de que el Ministerio de Igualdad confirme este homicidio como un crimen de violencia de género será el primero que se perpetra en la Región este año. El Ejecutivo sí condenó como violencia vicaria el asesinato de Nadia, una niña de cinco años, en abril en la pedanía murciana de Llano de Brujas. La Guardia Civil considera que Jesús J., 'Suso', acabó con la vida de la pequeña, hija biológica de una prima de su expareja de la que ésta había asumido el cuidado, para causarle dolor tras una ruptura.

Portavoces del equipo de gobierno municipal avanzaron que el Ayuntamiento convocará mañana un minuto de silencio. Desde la Asociación de Vecinos de El Algar permanecen a la expectativa de que se confirme si ha sido un caso de violencia de género para convocar un concentración de rechazo.