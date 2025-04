La mala suerte de un vecino que se quedó atrapado con la basura en el ascensor durante el apagón: «Lo que olerá...»

M. S. Martes, 29 de abril 2025, 13:28 Comenta Compartir

Han sido varias las personas que han corrido con la mala suerte de quedarse atrapados dentro de un ascensor durante el apagón que este lunes afectó a España, Portugal y Francia, aunque ha habido un vecino al que se le ha sumado un factor añadido todavía peor, quedarse atrapado con una bolsa de basura.

Precisamente eso es lo que le ha pasado a 'Rosito', un joven que ha documentado en TikTok toda su experiencia atrapado en el ascensor de su edificio durante varias horas. «Lo de que justo voy a tirar la basura en ascensor y se vaya la luz, ¿qué es?», arranca el joven en el vídeo viral que cuenta con más de 4,4 millones de visualizaciones.

«O sea, esto no se abre y aquí estoy con mi basura», añade el joven en el vídeo enseñando la bolsa y mostrando como la puerta no se abre. «Para una vez que voy a tirar la basura en ascensor y se va la luz. Porque siempre bajo andando», lamenta el joven que ha cosechado millones de reproducciones en las últimas horas con sus vídeos dentro del elevador.

Atrapado durante horas en el ascensor

«Y yo pensaba que sería lo típico de que se va 5 minutos y en un rato vuelve. Pero me han dicho amigos de Madrid que ahí también se ha ido, así que bueno, me voy a quedar aquí un día seguramente. Así que nada, no sé, voy a hacer un videoblog aquí dentro, que no sé qué hacer, gente», explicaba el joven bromenando.

Sus seguidores y demás usuarios han empatizado con la situación del joven con comentarios de todo tipo: «Imagínate lo que olerá...», escribía otro, aunque hay quienes han cuestionado que fuese cierto. «Que casualidad que se haya quedado justo en un piso...», decía uno pensando que el vídeo era falso y que el joven solo estaba haciendo contenido.

