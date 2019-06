Un mago indio desaparece durante un truco de escapismo al estilo de Houdini Los buzos buscan en el Ganges al ilusionista de 40 años que no logró salir a la superficie EL DIARIO VASCO Lunes, 17 junio 2019, 20:07

Un ilusionista indio, que se sumergió atado y encadenado en el río Ganges este domingo en un truco de escapismo inspirado en Houdini, no logró salir a la superficie y desde entonces los buzos le están buscando.

Chanchal Lahiri, más conocido por su nombre artístico «Jadugar Mandrake» (El mago Mandrake), fue bajado al agua por una grúa ante sus familiares, medios de comunicación y policías que lo observaban desde las orillas, según relata Afp.

Antes de comenzar el truco, Lahiri había explicado que hace 21 años había realizado un truco similar en el mismo lugar. «Estaba encadenado en el interior de una caja de cristal y me arrojaron al agua desde el puente Howrah. No tardé más de 29 segundos en resurgir», afirmó. Esta vez, dijo, sería más difícil. «Si consigo liberarme, será mágico. Si no lo logro, será trágico», sentenció.

Todos esperaban que lograra desasirse de sus ataduras y regresar triunfante, pero el hombre, de 40 años, desapareció en el agua.

En 2013, Lahiri volvió a intentar la evasión en la jaula de vidrio pero el público empezó a insultarlo una vez que vieron una puerta de salida en ese accesorio.