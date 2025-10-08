La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica El local, 'La Bruixa d'Or', ha repartido más de treinta grandes premios, entre los que destacan tres Gordos de la Lotería de Navidad y dos primeros premios del Sorteo de El Niño

Podría decirse que, junto a 'Doña Manolita', 'La Bruixa d'Or' es una de las administraciones de lotería más conocidas de la península, no solo porque ha repartido más de treinta grandes premios (entre los que destacan tres Gordos de la Lotería de Navidad y dos primeros premios del Sorteo de El Niño), sino también por el nombre del pueblo en el que se encuentra.

Y es que para ganar la lotería hace falta un golpe de suerte, precisamente la traducción al castellano del nombre de la localidad catalana de Sort en Lleida, en la que se encuentra ubicada esta famosa administración de lotería fundada en el año 1986 por el ya fallecido, Xavier Gabriel.

Cada año miles de personas se acercan a este pueblo de postal, famoso por su castillo, su iglesia, su entorno natural y por su oferta en deportes de aventura, para comprar sus boletos de lotería en 'La Bruixa d'Or', la única administración en la historia en haber llegado al límite permitido de venta por sucursal. Aunque esta también fue la pionera en la venta de billetes de forma online a mediados de los años 90.

El ritual de la buena suerte

A los pies de los Pirineos y con apenas 2213 habitantes, el pueblo de Sort ha sido agraciado hasta en tres ocasiones con el primer premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en 2003, 2004 y 2007, a lo que debe su fama la administración que ha llegado a facturar más de 60 millones de euros anuales, representando hasta el 0,7% del total recaudado por lotería en España.

«Nuestro mayor orgullo e ilusión después de 37 años de experiencia, es haber llegado a ser la Administración de Lotería líder en Europa. Desde nuestra fundación hemos repartido 3.221 millones de euros en premios en todo tipo de sorteos, Lotería de Navidad y Lotería de El Niño», escriben en su página web.

El local ya tiene todo preparado para las grandes colas que se formarán a principios de diciembre, la época de mayor venta. Pero eso sí, todo aquel que acuda a comprar su número y quiera asegurar su buena suerte, debe saber que hay que frotarle en la nariz a la Bruja de Oro que se encuentra en el establecimiento.