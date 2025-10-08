Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica

El local, 'La Bruixa d'Or', ha repartido más de treinta grandes premios, entre los que destacan tres Gordos de la Lotería de Navidad y dos primeros premios del Sorteo de El Niño

M. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Podría decirse que, junto a 'Doña Manolita', 'La Bruixa d'Or' es una de las administraciones de lotería más conocidas de la península, no solo porque ha repartido más de treinta grandes premios (entre los que destacan tres Gordos de la Lotería de Navidad y dos primeros premios del Sorteo de El Niño), sino también por el nombre del pueblo en el que se encuentra.

Y es que para ganar la lotería hace falta un golpe de suerte, precisamente la traducción al castellano del nombre de la localidad catalana de Sort en Lleida, en la que se encuentra ubicada esta famosa administración de lotería fundada en el año 1986 por el ya fallecido, Xavier Gabriel.

Cada año miles de personas se acercan a este pueblo de postal, famoso por su castillo, su iglesia, su entorno natural y por su oferta en deportes de aventura, para comprar sus boletos de lotería en 'La Bruixa d'Or', la única administración en la historia en haber llegado al límite permitido de venta por sucursal. Aunque esta también fue la pionera en la venta de billetes de forma online a mediados de los años 90.

El ritual de la buena suerte

A los pies de los Pirineos y con apenas 2213 habitantes, el pueblo de Sort ha sido agraciado hasta en tres ocasiones con el primer premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en 2003, 2004 y 2007, a lo que debe su fama la administración que ha llegado a facturar más de 60 millones de euros anuales, representando hasta el 0,7% del total recaudado por lotería en España.

«Nuestro mayor orgullo e ilusión después de 37 años de experiencia, es haber llegado a ser la Administración de Lotería líder en Europa. Desde nuestra fundación hemos repartido 3.221 millones de euros en premios en todo tipo de sorteos, Lotería de Navidad y Lotería de El Niño», escriben en su página web.

El local ya tiene todo preparado para las grandes colas que se formarán a principios de diciembre, la época de mayor venta. Pero eso sí, todo aquel que acuda a comprar su número y quiera asegurar su buena suerte, debe saber que hay que frotarle en la nariz a la Bruja de Oro que se encuentra en el establecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  7. 7 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  10. 10

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica

La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica