Karlos Arguiñano plantea a los jóvenes que la universidad no es obligatoria: «Aprended un oficio, os van a pagar bien»

J.M. Viernes, 4 de abril 2025, 06:43 Comenta Compartir

Karlos Arguiñano siempre se ha carecterizado por hablar sin tapujos y con sinceridad antes las cámaras. Con una dilatada carrera tanto en los fogones como en los medios de comunicación, el cocinero guipuzcoano se ha valido de estas cualidades para encandilar a miles de personas no solo con sus recetas sino también con sus consejos y actitud ante la vida.

Aprovechando su espacio diario en Antena 3, el chef de Beasain reflexionó en una emisión reciente sobre la incertidumbre que enfrentan muchos jóvenes debido a la falta de empleo estable y la precariedad salarial.

Así, durante la preparación de una de sus recetas, Arguiñano hizo un llamamiento a aquellos que sienten que el camino académico no es el adecuado para ellos y planteó al público general otras opciones más allá de la universidad. «Los que veáis que los estudios no os van, no os preocupéis, aprended un oficio», afirmó, remarcando que un oficio es la mejor manera de garantizar un futuro laboral sólido, especialmente en un contexto donde los trabajos tradicionales cuentan cada vez con más demanda y mayor remuneración.

«Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprender bien un oficio, eso sí es verdad», insistió, mencionando ejemplos como electricistas, fontaneros, carpinteros o pintores. Oficios que, según Arguiñano, se han vuelto esenciales para el funcionamiento de la sociedad. «En esta vida, sin oficiales de cosas la cosa no funciona bien», añadió con convicción.

El chef también subrayó que quienes optan por un oficio suelen ser bien valorados y, sobre todo, bien remunerados. «Si a los 15 o 16 años no os va bien en los estudios, aprended un oficio, que os van a respetar y os van a pagar bien. No tengáis duda», aconsejó.

Para apoyar este teoría con convicción, el cocinero guipuzcoano recordó que en su juventud tuvo problemas para sacar adelante los estudios y, tras formarse como chapista sin demasiado entusiasmo, encontró su verdadera vocación en la cocina. «Yo fallaba mucho en los estudios, no aprobaba nada y me decían que no iba a ser nada en la vida. Me hice chapista, pero no me gustaba tanto y al final me busqué la vida bien siendo cocinero», confesó.

Además, Karlos Arguiñano contó en antena una anécdota reciente en la que fue testigo directo de cómo uno de sus alumnos ha conseguido trabajo en Dubai gracias a aprender el oficio de cocinero.

«En mi escuela de cocina vienen 50-60 estudiantes jóvenes y todos aprenden el oficio, además la gran mayoría sigue trabajando como profesionales de la cocina. Hace poco me contaba Martín Berasategui que en su restaurante en Dubai hay un chaval que estudió en mi Escuela de Hostelería AIALA. Este es un ejemplo que os doy, si os gusta un oficio que os ganéis la vida en cualquier lugar», declaró el cocinero que, eso sí, dejó claro que su mensaje no pretende desalentar los estudios académicos sino hacer ver que existen alternativas más allá de la universidad.