El método de dos pasos de Karlos Arguiñano para adelgazar: «Lo he dicho siempre, CLM»

El popular cocinero Karlos Arguiñano ha compartido su peculiar recomendación para aquellos que buscan deshacerse de los kilos de más acumulados en este reciente invierno y que piensan ya en la operación bikini. Con su característico estilo directo y cercano, el chef guipuzcoano ha ofrecido lo que él denomina «las claves para adelgazar», instando a la audiencia a prestar atención: «Estados atentos porque todo el mundo está ahí que he cogido tantos kilos que para aquí que para allá».

La primera de estas claves, según el propietario del restaurante del mismo nombre de Zarautz, se resume en un acrónimo que ya ha mencionado en ocasiones anteriores: «Lo he dicho siempre, CLM (Comer La mitad)». Este sencillo consejo aboga por una reducción inicial en la cantidad de comida ingerida.

Pero Arguiñano no se detiene ahí. Para aquellos que desean «que se os queden los cuerpos como los de mis sobrinos, con tabletita», propone un método muy particular y visualmente ilustrativo para controlar las porciones. Su recomendación estrella se centra en las legumbres: «Cogéis 100 gramos de alubias y las tiráis al suelo, y después recogéis de uno en uno los granos a un plato... 100 gr. os he dicho, no medio kilo porque vais a tener que tirar de escoba y no sirve», un peculiar método para agacharse durante un buen rato que «te pone los glúteos duros».

Arguiñano apuesta por hacer ejercicio y comer poco

El cocinero insiste en la importancia de medir con precisión y en la acción de contar los granos individualmente, destacando la cantidad exacta: «CLM y 100 gramitos de garbanzos o alubia y recoger de uno en uno». Con esta curiosa técnica, Arguiñano busca fomentar una mayor conciencia sobre la cantidad de alimento que se consume y sobre la importancia de moverse y ejercitar el cuerpo.

Finalmente, el reconocido chef lanza un mensaje claro y conciso contra las soluciones rápidas: «Y olvidaros de dietas milagrosas». De esta manera, Arguiñano apuesta por un enfoque más pausado y basado en el control de las porciones como método efectivo para perder peso.

