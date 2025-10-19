Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

El cocinero guipuzcoano ha explicado el menú de su último almuerzo en la Sociedad de San Pelaio de Zarautz

Javier Medrano

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Nadie va a descubrir en pleno 2025 el buen comer y amor por la gastronomía de Karlos Arguiñano. Sin embargo, cada vez que aparece en televisión, el cocinero guipuzcoano siempre deja alguna anécdota relacionada con la comida que muchos espectadores desconocían. La última, esta misma semana en relación al hamaiketako, el tradicional almuerzo de Euskadi que ha dejado prendados a miles de sus seguidores tras relatar Arguiñano su reciente homenaje en la Sociedad de San Pelaio en Zarautz.

«El sábado pasado, en la Sociedad de San Pelaio, comimos unos cuantos. Éramos mi hijo Txarli, José Luis, Julio, yo y José Gáratez, José Picante para los amigos», comenzó contando sobre la reunión gastronómica celebrada en la localidad de Gipuzkoa.

Un encuentro donde, cómo no, la comida casera fue la protagonista y sobre la que Arguiñano explicó a todo detalle el contundente menú de primer plato, segundos y postre que degustaron antes de las once de la mañana, hora que da nombre en euskera al tradicional almuerzo vasco, si bien no suele ser tan saciante como el de Arguiñano.

«Os voy a contar el almuerzo, para que veáis cuánto nos venimos arriba. Eran las diez y media y comimos una sopa de pescado, manitas de cordero con salsa de tomate, manitas de cerdo en salsa española y un flan de diez huevos. Luego no comimos en casa, claro», bromeó sobre la celebración, que duró más de hora y media y que no dudó en alabar.

«Hamaiketako en vasco quiere decir lo de las once. ¿Quién no tiene hambre a las once de la mañana? Y más un fin de semana. A mí a esa hora ya me pueden poner comida, que Aguiñano va a comer. Luego al mediodía pues un yogurín, una siestita y a tirar», comentó con su característico buen humor ante la cámara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  9. 9

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  10. 10 El virus que «pone en peligro el futuro de la ganadería en Francia» y ya ha atravesado los Pirineos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre