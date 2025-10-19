Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre El cocinero guipuzcoano ha explicado el menú de su último almuerzo en la Sociedad de San Pelaio de Zarautz

Nadie va a descubrir en pleno 2025 el buen comer y amor por la gastronomía de Karlos Arguiñano. Sin embargo, cada vez que aparece en televisión, el cocinero guipuzcoano siempre deja alguna anécdota relacionada con la comida que muchos espectadores desconocían. La última, esta misma semana en relación al hamaiketako, el tradicional almuerzo de Euskadi que ha dejado prendados a miles de sus seguidores tras relatar Arguiñano su reciente homenaje en la Sociedad de San Pelaio en Zarautz.

«El sábado pasado, en la Sociedad de San Pelaio, comimos unos cuantos. Éramos mi hijo Txarli, José Luis, Julio, yo y José Gáratez, José Picante para los amigos», comenzó contando sobre la reunión gastronómica celebrada en la localidad de Gipuzkoa.

Un encuentro donde, cómo no, la comida casera fue la protagonista y sobre la que Arguiñano explicó a todo detalle el contundente menú de primer plato, segundos y postre que degustaron antes de las once de la mañana, hora que da nombre en euskera al tradicional almuerzo vasco, si bien no suele ser tan saciante como el de Arguiñano.

«Os voy a contar el almuerzo, para que veáis cuánto nos venimos arriba. Eran las diez y media y comimos una sopa de pescado, manitas de cordero con salsa de tomate, manitas de cerdo en salsa española y un flan de diez huevos. Luego no comimos en casa, claro», bromeó sobre la celebración, que duró más de hora y media y que no dudó en alabar.

«Hamaiketako en vasco quiere decir lo de las once. ¿Quién no tiene hambre a las once de la mañana? Y más un fin de semana. A mí a esa hora ya me pueden poner comida, que Aguiñano va a comer. Luego al mediodía pues un yogurín, una siestita y a tirar», comentó con su característico buen humor ante la cámara.