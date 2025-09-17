Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Karlos Arguiñano continúa con un programa diario en televisión.

El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

En su última aparición televisiva, ha preparado un plato rápido, saludable y lleno de color: un salteado de judías verdes con setas

L. G.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:35

El popular cocinero de Beasain, Karlos Arguiñano, vuelve a demostrar que la cocina sencilla puede ser también la más sabrosa. En su última aparición televisiva, ha preparado un plato rápido, saludable y lleno de color: un salteado de judías verdes con setas.

Durante la elaboración, Karlos Arguiñano recordó que esta receta la había probado recientemente en el restaurante Hika, una bodega de txakoli de Villabona. Allí, el cocinero Roberto Ruiz, también natural de Beasain, dirige el local que el propio Arguiñano definió como «de 10» por su cocina, su equipo y el entorno privilegiado entre viñedos.

«Es un placer comer allí, os digo de verdad. Si no habéis ido, y estáis por la zona de Villabona o Tolosa, acercaos a Hika, que vais a comer como Dios manda», comentó el popular cocinero, antes de enviar un cariñoso saludo a Roberto Ruiz y a todo su equipo.

Karlos Arguiñano y una receta «de cine»

El chef afincado en Zarautz explicó que la clave está en un salteado breve y a fuego vivo, que mantiene el color vibrante y la textura crujiente de las judías, mientras las setas aportan ese toque umami que eleva el conjunto. Un poco de perejil fresco picado al final y el resultado es «de cine», en palabras del propio Arguiñano.

MÁS INFORMACIÓN

El año pasado, Penélope Cruz y Javier Bardem cerraron su paso por el Zinemadlia con una comida en la bodega de txakoli Hika de Roberto Ruiz en Villabona.

