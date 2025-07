John Leguizamo, el actor de Hollywood con raíces vascas que muy pocos conocen

N.V Jueves, 10 de julio 2025, 07:17 Comenta Compartir

Un actor de origen colombiano se suma a la lista de celebridades con raíces en el País Vasco. Desde Jacob Elordi, conocido por producciones audiovisuales como 'Euphoria' o 'The Kissing Booth', hasta el intérprete del que todos hablan ahora, Pedro Pascal, actuando en la serie 'The Last of Us' o la secuela de 'Gladiator'.

Y es que se trata de John Leguizamo, nacido en Bogotá y uno de los artistas latinos más conocidos en el mundo de Hollywood, cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram y muchos lo describen como un «actor multifacético cuya carrera no entra en ninguna categoría».

Prueba de su relación con Euskadi la dio él mismo en el año 2011 en su cuenta de Twitter, expresando que su primer apellido Leguizamo «no es italiano, es vasco», despejando todo tipo de dudas acerca de su procedencia.

Aunque saltó a la fama por interpretar a Luigi en la película 'Super Mario Bros', sus papeles más reconocidos fueron en el musical 'Moulin Rouge!' o en 'Romeo y Julieta', ambos dirigidos por Baz Luhrmann. En el año 2003 decide debutar como director protagonizando también la película 'Undefeated' o 'Invicto', la historia de un joven y talentoso boxeador que debe encontrar su camino entre su fama recién descubierta y sus humildes raíces latinoamericanas.

John Leguizamo y su gran carrera en Hollywood

Toda su carrera profesional le ha llevado a ser aclamado con diferentes premios, como por ejemplo un Emmy a mejor interpretación en un programa musical o de variedades en la película 'Freak', dirigida por Spike Lee.

Aunque el actor también recibió los galardones de 'Theatre World' al mejor talento nuevo y un 'Drama Desk' a mejor interpretación por su obra en solitario 'Spic-O-Rama'. Lo que siempre premiará y nunca ocultará el propio Leguizamo será la provinencia vasca de su apellido.