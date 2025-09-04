El atributo «vasco de pura raza» de Jacob Elordi que causa furor en el Festival de Cine de Venecia El actor australiano con raíces vascas ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la actual edición de la Mostra de Venecia

J.M. Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Jacob Elordi ha vuelto a evidenciar no solo que es uno de los actores del momento sino que ha alcanzado el estatus de estrella mundial. Un reconocimiento que, si todavía no se había ganado, ha certificado en el presente Festival de Cine de Venecia donde el actor australiano con orígenes vascos ha causado furor.

Elordi, que acaba de cumplir 28 años, acudía a la Mostra de Venecia como protagonista de la última cinta del director mexicano Guillermo del Toro. Una nueva reedición de 'Frankestein' donde el intérprete de Brisbane ocupa el papel del monstruo de la icónica novela de Mary Shelley.

Sin embargo, y pese a que la cinta ha recibido reacciones muy positivas por parte de la crítica, su presencia fuera de la pantalla ha acaparado un número mucho mayor de focos debido a sus looks tanto en la alfombra roja como fuera del recinto del festival durante su estancia la ciudad italiana. Una serie de conjuntos de la mano del diseñador Bottega Veneta, marca de la que es embajador, y que junto a los diferente relojes escogidos por Elordi han provocado multitud de reacciones, especialmente en relación a uno de sus atributos físicos.

«Sabía que Jacob Elordi era gigante pero... ¿cómo va a llevar el reloj así? ¿Cómo de grande es este hombre?, se ha preguntado un usuario de la red social X, en un tuit que acumula más de 25.000 likes y en la que se puede observar al actor de 1,96 metros de estatura con un reloj anudado a su muñeca en el último de los agujeros de la correa.

sabía que jacob elordi era gigante pero... como va a llevar el reloj así😭 cómo de grande es este hombre?😭 pic.twitter.com/RBIljwhedG — carlos (@carlospeguer) September 3, 2025

Pregunta que encontraba respuesta en uno de los comentarios al tuit original gracias a otro usuario que no dudaba en señalar en que esa muñeca se debe a que Elordi «es un vasco de pura raza», haciendo referencia a las raíces vascas de su abuelo Joaquín Elordi, natural de Ondarroa y que emigró a Australia a mitades del siglo XX.