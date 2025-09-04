Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jacob Elordi, durante una alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia.

El atributo «vasco de pura raza» de Jacob Elordi que causa furor en el Festival de Cine de Venecia

El actor australiano con raíces vascas ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la actual edición de la Mostra de Venecia

J.M.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:10

Jacob Elordi ha vuelto a evidenciar no solo que es uno de los actores del momento sino que ha alcanzado el estatus de estrella mundial. Un reconocimiento que, si todavía no se había ganado, ha certificado en el presente Festival de Cine de Venecia donde el actor australiano con orígenes vascos ha causado furor.

Elordi, que acaba de cumplir 28 años, acudía a la Mostra de Venecia como protagonista de la última cinta del director mexicano Guillermo del Toro. Una nueva reedición de 'Frankestein' donde el intérprete de Brisbane ocupa el papel del monstruo de la icónica novela de Mary Shelley.

Sin embargo, y pese a que la cinta ha recibido reacciones muy positivas por parte de la crítica, su presencia fuera de la pantalla ha acaparado un número mucho mayor de focos debido a sus looks tanto en la alfombra roja como fuera del recinto del festival durante su estancia la ciudad italiana. Una serie de conjuntos de la mano del diseñador Bottega Veneta, marca de la que es embajador, y que junto a los diferente relojes escogidos por Elordi han provocado multitud de reacciones, especialmente en relación a uno de sus atributos físicos.

«Sabía que Jacob Elordi era gigante pero... ¿cómo va a llevar el reloj así? ¿Cómo de grande es este hombre?, se ha preguntado un usuario de la red social X, en un tuit que acumula más de 25.000 likes y en la que se puede observar al actor de 1,96 metros de estatura con un reloj anudado a su muñeca en el último de los agujeros de la correa.

Pregunta que encontraba respuesta en uno de los comentarios al tuit original gracias a otro usuario que no dudaba en señalar en que esa muñeca se debe a que Elordi «es un vasco de pura raza», haciendo referencia a las raíces vascas de su abuelo Joaquín Elordi, natural de Ondarroa y que emigró a Australia a mitades del siglo XX.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  5. 5 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  10. 10 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El atributo «vasco de pura raza» de Jacob Elordi que causa furor en el Festival de Cine de Venecia

El atributo «vasco de pura raza» de Jacob Elordi que causa furor en el Festival de Cine de Venecia