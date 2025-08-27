La inteligencia artificial revisa el OVNI que apareció durante una etapa de la Vuelta al País Vasco Durante la retransmisión de una etapa en 2014 un objeto volador irrumpió en las pantallas sin que nadie encontrara ninguna explicación

J. F. San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:17 Comenta Compartir

Un OVNI en directo y ante las cámaras de televisión y miles de espectadores de todo el mundo es lo que pudo verse el martes 8 de abril de 2014 durante la retransmisión de la Vuelta al País Vasco. Durante aquella etapa que comenzaba en Ordizia y finalizaba en Urdazubi el helicóptero de Euskal Telebista mostraba un plano general del paisaje por el que transcurrían los ciclistas cuando de pronto se vio caer un gran cilindro volador de aspecto metálico que jamás se pudo saber a qué correspondía.

Ahora un grupo de aficionados a la ufología acaba de publicar que ha examinado exhaustivamente dicho vídeo por las novedosas herramientas de inteligencia artificial que han concluido que estas imágenes no han sido alteradas con tecnlogía. Si bien hace 11 años era mucho más difícil que ahora engañar a los ojos humanos con trucos y modificaciones de las imágenes, su conclusión es la misma que entonces. Imposible saber qué era aquello, por lo que seguirán tratándolo como un objeto volador no identificado.

Los amantes de la ciencia ficción y de las teorías de los visitantes extraterrestres pueden recrearse imaginando qué podía contener aquel gran cilindro, que según las imágenes media varios metros, se desplazaba a gran velocidad y parecía proceder de un monte cercano. «No sabemos a qué se debe, pero varios telespectadores nos han llamado la atención sobre esta imagen», explicaba Sara Gandara, de la redacción de deportes del ente público. «Parece que pasa muy cerca del helicóptero», describía la periodista, quien lo definía entonces como «un misterio». Y así seguirá siéndolo a la espera de que algún día la tecnología quizá sepa decirnos de qué se trataba.

Los OVNIs de 2014

El foro dedicado a la ufología Ufointel concluye que no hay rastros de alteración tecnológica de estas imágenes. Precisamente en 2014 trascendieron a nivel público varios casos similares, como el de un piloto de avión comercial que aseguró haber estado a punto de estrellarse con un objeto volador no identificado cuando se aproximaba al aeropuerto londinense de Heathtrow. «Era similar a un balón de rugby y de aspecto metálico», explicó en la prensa británica. Poco después sorprendieron también las declaraciones de un exministro de defensa canadiense, Pau Hellyer, quien aseguró que los poderes mundiales ocultan la presencia de extraterrestres en la tierra e instó a los gobiernos a revelar los documentos que lo probarían, asegurando además que las naves procedentes del espacio son tan frecuentes como los aviones.

Lo único claro es que aquel nublado martes 9 de abril fue el ciclista alemán Tony Martin quien ganó aquella etapa en una edición de la Itzulia que finalizaría con victoria de Alberto Contador.