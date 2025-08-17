Indignación en Navarra: pillan a domingueros de barbacoa en el río con alerta máxima por riesgo de incendios Las imágenes difundidas por la Policía Foral han desatado los comentarios ante la situación que se vive esta semana por los incendios

Imágenes de un grupo de personas realizando una barbacoa en Navarra, que se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios.

J.M. Domingo, 17 de agosto 2025, 13:56 Comenta Compartir

Las imágenes de un grupo de domingueros de barbacoa junto al río, en la que aparecen con una parrilla con brasas, mesas despelgadas, neveras y latas de cerveza en una zona con extensa vegetación junto al río en Navarra ha causado indignación en la Comunidad foral, que se encuentra este domingo en alerta máxima por riesgo de incendios.

El vídeo del momento ha sido difundido por la Policía Foral, que ha tenido que intervenir para poner fin a la actividad, y rápidamente se ha llenado de comentarios en las redes sociales donde numersoso usuarios han mostrado su descontento con la secuencia grabada, en la que se puede observar a un numeroso grupo de personas junto a una brasa humeante dispuestos a disfrutar de un día de barbacoa.

«Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios y domingueros sorprendidos realizando barbacoas en Goizueta, Cortes y Lecumberri», ha destacado el cuerpo policial autonómico en la publicación en cuestión.

Si bien Navarra no ha sufrido tanto fuegos como otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, las altas temperaturas y nulas precipitaciones no han librado a la región de sufrir incendios como el ocurrido en la localidad de Carcastillo, extinguido finalmente este pasado viernes tras seis días en activo y afectar a una superficie total de 220 hectáreas.

«Este es el nivel, sanción grande espero», «Lo raro es que no nos hayamos extinguido ya» o «Luego pasa lo que pasa» han sido algunos de los comentarios en Instagram, donde el vídeo de las imágenes supera ya el medio centenar de respuestas.

