Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de un grupo de personas realizando una barbacoa en Navarra, que se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios. POLICÍA FORAL

Indignación en Navarra: pillan a domingueros de barbacoa en el río con alerta máxima por riesgo de incendios

Las imágenes difundidas por la Policía Foral han desatado los comentarios ante la situación que se vive esta semana por los incendios

J.M.

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:56

Las imágenes de un grupo de domingueros de barbacoa junto al río, en la que aparecen con una parrilla con brasas, mesas despelgadas, neveras y latas de cerveza en una zona con extensa vegetación junto al río en Navarra ha causado indignación en la Comunidad foral, que se encuentra este domingo en alerta máxima por riesgo de incendios.

El vídeo del momento ha sido difundido por la Policía Foral, que ha tenido que intervenir para poner fin a la actividad, y rápidamente se ha llenado de comentarios en las redes sociales donde numersoso usuarios han mostrado su descontento con la secuencia grabada, en la que se puede observar a un numeroso grupo de personas junto a una brasa humeante dispuestos a disfrutar de un día de barbacoa.

«Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios y domingueros sorprendidos realizando barbacoas en Goizueta, Cortes y Lecumberri», ha destacado el cuerpo policial autonómico en la publicación en cuestión.

Si bien Navarra no ha sufrido tanto fuegos como otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, las altas temperaturas y nulas precipitaciones no han librado a la región de sufrir incendios como el ocurrido en la localidad de Carcastillo, extinguido finalmente este pasado viernes tras seis días en activo y afectar a una superficie total de 220 hectáreas.

«Este es el nivel, sanción grande espero», «Lo raro es que no nos hayamos extinguido ya» o «Luego pasa lo que pasa» han sido algunos de los comentarios en Instagram, donde el vídeo de las imágenes supera ya el medio centenar de respuestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  5. 5 El nombre y la voz de Leire Martínez perdurarán en la historia
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  8. 8 La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta»
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Indignación en Navarra: pillan a domingueros de barbacoa en el río con alerta máxima por riesgo de incendios

Indignación en Navarra: pillan a domingueros de barbacoa en el río con alerta máxima por riesgo de incendios