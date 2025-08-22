Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Francisco Castañares Morales. E. C.

Francisco Castañares

Experto en prevención y lucha contra incendios
«Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»

«El fuego es la respuesta de la naturaleza para evitar que el crecimiento de la vegetación colapse», dice Castañares

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:02

Francisco Castañares Morales (Cáceres, 1960), mas conocido como 'Paco' Castañares, es uno de los grandes expertos en materia de incendios forestales de España y actual ... presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR). También fue director general de Medioambiente en Extremadura. Este reputado experto en la lucha contra los incendios afirma que es necesario trabajar en la prevención para evitar los grandes fuegos de sexta generación que están azotando a Asturias y al resto del país.

