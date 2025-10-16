Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente» El lehendakari ha sido entrevistado en El Intermedio para referirse también a sus polémicas con Isabel Díaz Ayuso

J. F. Jueves, 16 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

El Lehendakari Imanol Pradales se ha convertido en un inesperado consejero económico al desvelar al reportero de 'El Intermedio', Isma Juárez, el secreto histórico de Euskadi durante un evento celebrado en Madrid. Juárez se había desplazado a la capital con el objetivo de entrevistar a «los tótems de la economía española» y, específicamente, al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para obtener consejos sobre cómo hacerse rico. Sin embargo, el reportero descubrió que el evento era, en realidad, una cita con el Lehendakari, organizada por Fórum Europa.

Al sincerarse sobre su meta de volverse rico, Juárez pidió consejos a Pradales sobre cómo ahorrar. El Lehendakari ofreció una fórmula clara que, según él, «es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente». El consejo principal consiste en «hay que ahorrar para poder invertir y luego hay que buscar la rentabilidad de la inversión».

Durante el evento al que asistió Pradales, se trataron temas amplios, incluyendo política, economía, industria y energía, pero también personales. El periodista quiso resucitar la reciente controversia surgida quince días antes entre Pradales e Isabel Díaz Ayuso a raíz de una interpretación errónea del lema «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!». Juárez, aprovechando la cercanía de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, preguntó a Pradales si había considerado «regalarle un diccionario español-euskera» a Ayuso. Pradales adoptó una postura diplomática, señalando que las personas que asistían a su acto ese día habían venido a «escuchar,» que es la traducción de la palabra euskera 'entzun'.

Pradales y Wallapop

La conversación se tornó más personal cuando Juárez preguntó si Pradales había utilizado alguna vez Wallapop para vender algo. Aunque Pradales respondió que no había utilizado Wallapop, sí reconoció haber usado plataformas similares en el pasado, como posiblemente segundamano.com, cuando era joven. Recordó haber puesto a la venta unas calefacciones que necesitaban quitar en casa para instalar gas.

El Lehendakari confesó que, en este proceso de venta, el comprador resultó ser un conocido con el que ya tenían amistad. A pesar de la relación, Pradales confirmó que llegó a un «buen acuerdo» y vendió los artículos. Juárez bromeó diciendo que Pradales había sido «un poco rata,» pero el político se defendió argumentando que el comprador «tenía tela» (dinero) y ellos, en cambio, no.

Finalmente, Pradales aprovechó la conexión para enviar un mensaje al Gran Wyoming, animándolo a aprender euskera: «'Wyoming', entzun, Ismael txapeldun». Tras el mensaje, Pradales confirmó al reportero, que se mostró feliz, que «Ismael txapeldun» significaba que «Isma es la hostia». El reportero concluyó la emisión despidiéndose con un «gabon».