Ayuso responde a Pradales: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de Madrid, ha elevado la temperatura política en el arranque de la semana al responder a uno de los ... mensajes que lanzó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante el Alderdi Eguna. En una entrevista televisiva, Ayuso ha asegurado que Pradales le dejó en Vitoria «un recado preocupante. Eso de 'Ayuso entzun, pim, pam, pum, que es lo que vino a decir, me parece altamente preocupante» en una interpretación de la frase del lehendakari que se no se ajusta a la literalidad de sus palabras.

La declaración de Ayuso es en respuesta a uno de los momentos más aplaudidos del discurso del lehendakari ayer en las campas de Foronda, cuando emplazó directamente a la líder popular al decir «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!». Un mensaje en defensa del euskera y también en referencia a las numerosas polémicas en torno al idioma que han tenido a Ayuso en el centro de la polémica. Como cuando la presidenta madrileña abandonó en junio la Conferencia de Presidentes de Barcelona al intervenir el lehendakari en euskera. El lema fue uno de los más ovacionados por la militancia en Foronda. Con esa expresión, Pradales quiso dirigirse a la presidenta popular y a todos los que «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada».

La réplica, en una intervención que dará que hablar por la crudeza del tono, no se ha hecho esperar. En una entrevista en 'El programa de AR', presentado por Ana Rosa Quintana, Ayuso ha criticado al lehendakari por «el recado preocupante» que, a su juicio, le dejó ayer en el Alderdi Eguna: «Eso de Ayuso, entzun, pim, pan, pum, que es lo que vino a decir, es lo que se decía antaño y me parece altamente preocupante».

En una intervención de 50 segundos, la presidenta del PP de Madrid prosigue con el tema y critica que estos mensajes proceden de «los socios del Gobierno Sánchez. Esas amenazas, ese 'Ayuso, entzun', que viene a decir que te estamos siguiendo, son sin venir a cuento. Además, utilizan el euskera como violencia verbal, que es algo típico de los socios de Sánchez».