Imanol Pradales durante su discurso de ayer en el Alderdi Eguna. A la derecha, la presidenta del PP de Madrid en una entrevista televisiva, DV

Ayuso responde a Pradales: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»

La presidenta del PP de Madrid critica al PNV que utilice el euskera como «amenaza y violencia verbal, que es lo que hacen los socios de Pedro Sánchez»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:14

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de Madrid, ha elevado la temperatura política en el arranque de la semana al responder a uno de los ... mensajes que lanzó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante el Alderdi Eguna. En una entrevista televisiva, Ayuso ha asegurado que Pradales le dejó en Vitoria «un recado preocupante. Eso de 'Ayuso entzun, pim, pam, pum, que es lo que vino a decir, me parece altamente preocupante» en una interpretación de la frase del lehendakari que se no se ajusta a la literalidad de sus palabras.

