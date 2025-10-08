Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agente de los Mossos d´Esquadra R. C.

Muere un mosso en Lleida por disparos de su suegro

El presunto homicida, de 78 años, se ha entregado a la Policía

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:06

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha perdido la vida este miércoles, tras ser tiroteado en plena calle, en Lleida. El presunto homicida ha sido un hombre de 78 años, suegro de la víctima. El supuesto autor de los disparos se ha entregado a la Policía en el mismo lugar de los hechos. Las primeras investigaciones apuntan a un conflicto familiar y los hechos no guardarían relación con la profesión de policía de la víctima. Los hechos han ocurrido pasadas las tres de la tarde de este miércoles.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

