Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desinfección por parte de la UME de un vehículo de los Guardias Forestales Efe

El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Ministerio de Agricultura crea un comité científico de asesoramiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:06

Comenta

El Govern ha afirmado este viernes que el brote de la peste porcina africana está «controlado». El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar ... Ordeig, cree que se puede hablar de contención del brote porque la mayoría de los animales que se están analizando están dando negativo. El porcentaje de positivos no llega a cero, según el responsable del Ejecutivo catalán, pero está cerca del cero, ha asegurado en Catalunya Ràdio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  5. 5

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  6. 6 Donostia recibe la visita de una familia especial
  7. 7

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  8. 8 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  9. 9

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  10. 10

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»