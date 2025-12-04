La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

La Comisión Europea ha delimitado a 91 municipios de la provincia de Barcelona el área afectada por el brote de peste porcina africana. En un ... principio, el Govern marcó el límite en una setentena de localidades, en concreto en 72. Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el miércoles a Barcelona para fijar los límites que deben regir las exportaciones catalanas de porcino a los países de la UE. La decisión de la CE, publicada este jueves en el diario oficial de la UE, incluye el listado de los municipios que deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» hasta el 28 de febrero para tratar de contener el brote. «Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas urgentes de control se apliquen lo antes posible», afirma el dictamen.

La principal consecuencia tiene que ver con las exportaciones a los miembros de la UE. Al menos durante los próximos tres meses, granjas instaladas en estos 91 municipios no pueden vender a países de la UE carne o derivados del cerdo. Buena parte de los municipios del área metropolitana de Barcelona quedan incluidos en el listado. Pero en cambio, queda fuera de la lista la comarca barcelonesa de Osona, y la del Segrià, en Lleida, las dos zonas de producción porcina más importantes de Cataluña. Girona y Tarragona también quedan fuera. A diferencia de la Generalitat, la UE no diferencia entre área de vigilancia (perímetro de 20 kilómetros) y zona infectada (la zona cero de 6 kilómetros de radio).

Mientras, el Gobierno de la Generalitat ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al brote de peste porcina africana declarado en la provincia de Barcelona. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado este jueves que la «gran mayoría» de los 50 jabalíes hallados muertos en el radio de 20 kilómetros en el perímetro barcelonés han dado negativo del virus. Según el consejero catalán, es «normal» encontrar animales sin vida. Algunos han podido ser sacrificados, otros atropellados o también han podido fallecer por otra enfermedad.

Hasta la fecha, solo han dado positivo nueve ejemplares y el titular de Agricultura del Govern ha considerado en RTVE que en los próximos días podrían aparecer nuevos positivos. Todos ellos jabalíes salvajes. El virus hasta la fecha no ha entrado a las granjas de cerdos. Ordeig ha vuelto a insistir en el factor humano como origen del brote. La hipótesis principal apunta a un bocadillo de embutido en mal estado que podría haber ingerido un animal. Lo podría haber arrojado a una papelera o al suelo uno de los muchos transportistas que detienen sus vehículos en las áreas de la AP7 que pasa por la zona y a las que se acercan los animales en busca de comida. «Casi seguro, lo sabremos en los próximos días, que no ha entrado vía un contagio de jabalí, sino que esto ha sido factor humano vía AP-7 o a través de una vía de comunicación», ha señalado el consejero.

El Govern sigue a la espera de que el Ministerio de Agricultura y la UE le den el visto bueno para empezar a sacrificar y capturar animales. El consejero dio las instrucciones a los ayuntamientos afectados para activar el plan para reducir la población de porcinos salvajes. Ya están listos los drones, las jaulas, las trampas y las armas cortas con silenciador. El objetivo es acabar con todos los ejemplares de la zona cero del brote, que comporta un perímetro de seis kilómetros. Es en esta zona donde aparecieron los dos primeros ejemplares muertos. La segunda fase buscará reducir la población en el área de 20 kilómetros. En el territorio de la montaña de Collserola se calcula que hay unos mil jabalíes.