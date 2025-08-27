Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un helicóptero combate las llamas del incendio asturiano de San Antolín de Ibias. EFE

El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

Los superincendios han quemado en agosto 362.473 hectáreas de bosque y monte en España, casi la mitad de ellas de espacios naturales protegidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:27

El equipo de expertos del Gobierno que cada día analiza la evolución de los incendios que asolan España está convencido de que estamos ante 48 ... horas «determinantes» para que los dispositivos de extinción traten de controlar de una vez por todas la ola de incendios que desde hace dieciocho días abrasa el noroeste del país. La portavoz de este equipo, la directora de Protección Civil, dijo que la climatología de este miércoles y jueves es favorable para que los profesionales traten de estabilizar, y si es posible controlar, los trece grandes fuegos que aún quedan vivos.

