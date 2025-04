El Gobierno de Asturias confirma la extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo

Ana Moriyón Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 12:18 Comenta Compartir

El Principado de Asturias confirma que Blue Solving sacaba carbón en la mina de Cerredo por dos huecos ilegales. Diez días después de la tragedia minera en Degaña, en la que perdieron la vida cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, comparece por primera vez en la Junta General del Principado para explicar qué pasó en el accidente.

Díaz ha confirmado durante su comparecencia que Blue Solving, empresa propietaria de la explotación, sacaba carbón por dos huecos ilegales, «dos huecos no autorizados que desde mi punto de vista son condiciones que en mi mente no era capaz de imaginar en el siglo XXI», ha declarado. «Efectivamente, en el piso tercero de la mina, donde repito no había permiso para extraer carbón, hemos descubierto dos huecos posteados, el primero con una longitud de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, y una altura aproximada de unos 25-30 metros, y unos 0,80 metros de anchura», ha explicado la consejera tal y como consta en el acta de inspección.