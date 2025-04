La mina de Asturias carecía de ventilación más potente al estar clasificada de mina de «poco grisú»

Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David murieron en la mina de Cerredo (Asturias) y la pregunta ahora es por qué. Por qué Asturias llora ... el peor accidente minero en 30 años pese a los avances técnicos y el endurecimiento de la normativa.

Las respuestas las darán dos investigaciones en curso. De un lado, la administrativa, a cargo de los técnicos de minas de la Consejería de Transición Ecológica del Principado de Asturias, para determinar si la empresa Blue Solving cumplió las condiciones de seguridad que exige la normativa y los permisos de actividad. Del otro, las diligencias abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea para determinar si, al margen de la posible infracción administrativa, se cometió delito. El Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevará estas pesquisas, con el refuerzo de los expertos en incendios de la unidad de La Coruña.

Los responsables de las investigaciones piden paciencia. La mina quedó clausurada tras el suceso y el primer paso para los guardias civiles será realizar una inspección ocular cuando el acceso sea seguro. Otra fuente de información la darán los supervivientes, lo que requiere que se recuperen y estén en condiciones de testificar. El herido ingresado en el Hospital de León seguía ayer sin poder aclarar gran cosa.Según relata uno de sus allegados, repite que «todo ocurrió de repente, estaba trabajando y sentí un golpe por detrás. No recuerdo más».

Habrá una tercera tarea, de revisión documental, que consistirá en analizar los permisos con los que contaba Blue Solving y el marco regulatorio que le regía, algo que ya deja pistas de la cadena de responsabilidades.

La principal hipótesis de investigación es que el accidente se debió a una explosión por acumulación de grisú, pero ¿con qué medidas de seguridad debía contar para evitarla? «Con las que fija el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y las Instrucciones Técnicas complementarias», cita Santiago Suárez, exjefe de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa. «La norma es muy restrictiva y obliga a contar con ventilación adecuada, trajes EPIs y un vigilante responsable», describe este profesional a El Comercio.

Mina de Cerredo Explotación de plano inclinado de 3,5 km a lo largo de tres curvas y cuatro tramos Esquema de la mina Entrada 12,5º de desnivel Galería principal Degaña Mina a cielo abierto Túnel mina de Cerredo Degaña Cerredo Los mineros se encontraban realizando prospecciones en busca de nuevos materiales Una fuerte explosión de grisú en la tercera planta sorprendió a los trabajadores Cuenta con 30 galerías auxiliares (salen a izda. y dcha. del túnel principal) La amplitud del túnel permite circular a los camiones facilitando el transporte de los minerales Balance 5 fallecidos 2 en la UCI 2 fuera de peligro 2 ilesos GRÁFICO: EL COMERCIO

Una escala del 1 al 4

El vigilante tiene una función esencial:«Antes de entrar el equipo debe revisar si hay presencia de gases y luego vigila el metanómetro o grisómetro.Este gas es potencialmente explosivo con presencias en el aire de entre el 4,5 y el 14% así que, por seguridad, la alarma suena si llega al 1% y a partir del 2,5% se tiene que abandonar la labor».

Existe una graduación de las medidas de seguridad, ventilación y el tipo de maquinaria que se puede utilizar en función de la categoría de la mina. La clasificación va de 1 a 4, siendo las explotaciones de nivel 1 aquellas «en las que no se ha presentado grisú ni otros gases inflamables». Cerredo, coinciden fuentes del sector, tiene categoría 2, es decir, se considera «débilmente grisuosa» porque en ella se puede desprender el gas «en cantidad reducida».

«Los carbones de Cerredo no generan tanto gas como en la cuenca central, donde hemos tenido varias de nivel 4», confirma José Antonio Sáenz de Santa María, exdecano del Colegio de Geólogos. «En esa mina se ha explotado durante mucho tiempo y no dio un problema así, pero eso no impide que un día te ocurra. En el Bierzo estuve en una mina donde como nunca hubo un accidente de grisú se llegó a encender un cigarro, con consecuencias nefastas», comenta.

El informe del caso que haga la Consejería de Transición Ecológica determinará si mantiene Cerredo en el nivel 2 con medidas de seguridad adicionales, o la reclasifica. Dato a tener en cuenta.La explosión no causó derrabes y el estado en el que se recuperaron los cuerpos hace pensar a los especialistas que, de confirmarse, la bolsa de grisú fue letal pero no mayúscula.

¿Qué hacían allí?

Blue Solving, constituida en 2022, tiene dos actividades diferentes en Cerredo. En el exterior del pozo está levantando una fabrica de valorización de subproductos y anda a punto de terminar otra de briquetas con una sociedad vinculada. Estas iniciativas recibieron un 1,5 millones del Fondo de Transición Justa. Existe también en la zona un acopio de carbón que guarda a una empresa de León.

El segundo negocio consiste en entrar en la mina, abandonada desde 2018, y localizar carbón de buena calidad susceptible de ser sometido a un tratamiento térmico que lo convierta en grafito.

En noviembre de 2023 BlueSolving se hizo con la explotación, hasta entonces de Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl). Las agendas de la Consejería de Transición constatan tres reuniones con Belarmina Díaz (entonces directora general) e Isaac Pola (viceconsejero hasta marzo) entre diciembre de 2023 y abril de 2024. El pasado verano la consejería le concedió dos permisos distintos.

Uno permite hacer sondeos para verificar la calidad del carbón en la planta primera o segunda. El segundo, que caducaba el 11 de abril, autorizaba el acceso al fatídico tercer piso solo «para recuperar la chatarra, vías y cuadros metálicos si lo permiten las condiciones de la mina», recordó ayer la consejera Belarmina Díaz. De sujetarse a lo autorizado las víctimas estarían «en labores de cierre y abandono» de ese piso, describió.

En ámbitos próximos a la administración se expone que la empresa podía reaprovechar esos cuadros y carriles en otra mina, sacarles algún beneficio. En entornos próximos a las empresas mineras oponen que ese tipo de faenas «compensan poco» y se suelen hacer instados por la administración para la galería en mejor condición de cierre.

Lo que ayer reveló la consejera es que al poco de iniciarse la actividad, el 23 de agosto pasado, sus técnicos hicieron «una inspección rutinaria».No detectaron«nada anómalo». En explotaciones en activo las visitas son más frecuentes, pero en Cerredo se supone que solo se hacían sondeos y sacaba chatarra.