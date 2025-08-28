El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores Pescadores y comerciantes locales enfrentan una situación inusual que ha transforma el paisaje y economía de la zona

En las costas del sur de Cornualles y Devon, en el Reino Unido, pescadores y comerciantes enfrentan una situación inusual que ha transformado el paisaje marino y la economía local. Una repentina proliferación de pulpos ha sustituido a los tradicionales crustáceos en las aguas, poniendo en jaque a quienes dependen de ellos para vivir.

Uno de los más golpeados es Brian Tapper, pescador con casi cuatro décadas de experiencia en el puerto de Plymouth. «He pescado aquí durante 39 años y nunca he visto tantos pulpos», lamenta. «Nunca he visto un cambio tan instantáneo como este. Es muy rápido. Una plaga». Tapper asegura que la captura de cangrejos se ha reducido a la mitad y duda que pueda mantener su actividad a flote. Incluso su esposa tuvo que cerrar la planta de procesamiento de cangrejos que dirigía en el muelle.

Si bien por el momento no se conocen a ciencia cierta las causas de este fenómeno, todo indica a que estan estan relacionadas con el calentamiento del océano en la región durante los últimos dieciocho meses. Según expertos, este cambio de temperatura habría creado un entorno más favorable para los pulpos, que prefieren aguas más cálidas y han comenzado a reproducirse en la zona. Estos moluscos de ocho brazos son depredadores voraces, alimentándose de cangrejos y mariscos, lo que está provocando un desequilibrio ecológico que ya se hace notar en toda la cadena pesquera.

Los datos oficiales respaldan la magnitud del fenómeno. En los primeros seis meses de 2025, los pescadores británicos capturaron más de 1.200 toneladas de pulpos. En el mismo periodo de 2024 no alcanzaron las 80 toneladas y en 2023 apenas superaron las 150. La pesca de centollo también ha sufrido una fuerte caída en lo que va del año.

Frente a esta situación, algunos pescadores han optado por aprovechar la abundancia del nuevo recurso. Chris Kelly, que trabaja con un pequeño barco pesquero, ha logrado mantenerse a flote gracias a la venta de pulpos. Sin embargo, expresa preocupación por el futuro. «No capturamos langostas, y a largo plazo, uno se pregunta qué va a pasar con su población», señala.

Y es que la preocupación es evidente y se propaga entre los marineros antes el aumento de efectos colaterales en el ecosistema marino y en la cadena de suministro. «Se comen nuestras especies autóctonas a un ritmo que nadie puede imaginar. Es aterrador», afirma Sue MacKenzie, de la empresa Passionate About Fish, que trabaja con productos del suroeste inglés.

Los efectos también se sienten fuera del mar. Los restaurantes del suroeste inglés han empezado a incluir pulpo en sus menús para compensar la escasez de otros mariscos. En tanto, autoridades locales y nacionales ya han encargado un estudio para entender mejor esta transformación en el ecosistema. El primer informe se espera para el mes de octubre.

Bryce Stewart, investigador de la Universidad de Plymouth y encargado del estudio, explica que hubo fenómenos similares en 1899 y en las décadas de 1930 y 1950, siempre precedidos por un aumento en la temperatura del mar. Según él, los pulpos ahora se reproducen en las aguas locales y logran sobrevivir al invierno. Aunque su vida es corta y mueren tras reproducirse, Stewart no descarta que se queden. Cuando le preguntan si permanecerán en la región, responde que «probablemente».