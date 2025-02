La explicación de cómo se calcula la letra que se añade al DNI: «Hay matemáticas detrás»

I. R. Jueves, 27 de febrero 2025, 13:31 Comenta Compartir

La profesora de matemáticas Laura Gómez, conocida en las redes sociales como @laurimathteacher, revela que «la letra de tu Documento Nacional de Identidad no es aleatoria, sino que está calculada matemáticamente». En un video que ha superado las 700.000 visualizaciones, Laura explica cómo verificar la letra del DNI dividiendo el número del DNI entre 23.

«¿Sabías que tu letra del DNI no se ha elegido al azar? Hay matemáticas detrás, como en todo», expone Gómez en su video. Según esta profesora andaluza, el secreto está en el resto de la división: «Cuando yo hago una división me sale un cociente y un resto. Pues lo que me interesa es el resto». Laura muestra cómo usar una calculadora para obtener directamente el cociente y el resto. «Resulta que existe una tabla que me relaciona cada resto con una letra», explica, demostrando cómo el resto 17 corresponde a la letra V en un DNI de prueba.

La explicación de @laurimathteacher, que cuenta con cientos de miles de seguidores en sus perfiles de redes sociales, ha generado numerosos comentarios, con algunos usuarios confirmando el método y otros preguntándose el porqué de dividir entre 23. Una teoría popular es que el 23 corresponde al número de letras del abecedario excluyendo la 'ñ'. Además, se señala que la letra del DNI lo convierte en NIF (Número de Identificación Fiscal), facilitando su reconocimiento en formularios.

Laura concluye su video con un toque divertido: «¿Qué te parece? Ahora coge tu DNI y compruébalo. Mira a ver si tienes un DNI falso y no lo sabías...», recordando a sus seguidores «¡cómo son las matemáticas de maravillosas!».

