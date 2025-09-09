Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskadi, segunda comunidad que más gasta por habitante en políticas sociales

Solo es superada por Navarra en la inversión global, por Asturias en sanidad y lidera el apartado en educación

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Euskadi se mantiene en el podio de las comunidades autónomas que más gasto por habitante hace en políticas sociales, con 4.343,5 euros, ... solo por detrás de Navarra, líder estatal con un esfuerzo de 4.500 euros por persona en sanidad, educación y servicios sociales. La pandemia obligó a todas las instituciones a reforzar sus políticas sociales, aunque el informe 'Inversión en Políticas Sociales' publicado ayer por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que ese aumento de los presupuestos sociales ha sido desigual. Teniendo en cuenta el crecimiento del último quinquenio (2019-2024), Euskadi ha aumentado en un 28,12% su inversión en políticas sociales, la décima comunidad al respecto, por encima de la media estatal (25,13%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  4. 4 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  5. 5 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  6. 6 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi, segunda comunidad que más gasta por habitante en políticas sociales

Euskadi, segunda comunidad que más gasta por habitante en políticas sociales