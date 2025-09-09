Euskadi, segunda comunidad que más gasta por habitante en políticas sociales

Euskadi se mantiene en el podio de las comunidades autónomas que más gasto por habitante hace en políticas sociales, con 4.343,5 euros, ... solo por detrás de Navarra, líder estatal con un esfuerzo de 4.500 euros por persona en sanidad, educación y servicios sociales. La pandemia obligó a todas las instituciones a reforzar sus políticas sociales, aunque el informe 'Inversión en Políticas Sociales' publicado ayer por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que ese aumento de los presupuestos sociales ha sido desigual. Teniendo en cuenta el crecimiento del último quinquenio (2019-2024), Euskadi ha aumentado en un 28,12% su inversión en políticas sociales, la décima comunidad al respecto, por encima de la media estatal (25,13%).

En el gasto por habitante, los mencionados 4.343 euros superan los 3.277 de la media española y están lejos del gasto de Cataluña y Madrid, con 2.940 y 2.702, respectivamente. Destaca que Navarra, líder de este apartado, sea la comunidad con el menor porcentaje que dirige de su presupuesto a políticas sociales, un 47,6% por el 63,8% de Euskadi.

En sanidad el País Vasco, con 2.222,7 euros por habitante, es el segundo que más gasto hace solo por detrás de Asturias, también con diferencias muy grandes sobre Cataluña (1.457) y Madrid (1.415).

La CAV lidera el apartado en educación con 1.608 euros por habitante, aunque es el tercero que menos aumento ha hecho en sus presupuestos, un 22%.