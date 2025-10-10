Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja recien casada

Euskadi registró 7.455 matrimonios en 2024, un 2,6% más que el año anterior

La tasa de nupcialidad vasca sigue por debajo de la media española y europea

Catalina Cárdenas

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:57

Comenta

Euskadi contabilizó en 2024 un total de 7.455 matrimonios, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior, según datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). De ellos, 7.178 fueron entre personas de distinto sexo, 156 más que en 2023.

A pesar de este repunte, la cifra sigue en descenso del 0,2% respecto al 2019. La tasa de nupcialidad se situó en 3,1 matrimonios por cada mil habitantes, inferior a la media española (3,5) y a la de la Unión Europea (4), con respecto al último año disponible (2023).

La edad media para contraer matrimonio sigue en aumento. En las parejas heterosexuales, los hombres solteros se casaron a los 39,2 años de media y las mujeres a los 37,3, casi medio año más respectivamente que en 2023. La diferencia de edad entre ambos cónyuges se mantiene estable en torno a los dos años

El porcentaje de personas divorciadas que vuelven a casarse también creció: un 16,6% de los esposos y un 16,2% de las esposas habían estado previamente casados, frente al 14,9% y 15,4% del año anterior.

En cuanto a los matrimonios entre las personas del mismo sexo. En 2024 se celebraron 277 matrimonios entre personas del mismo sexo, un 14,5% más que en 2023. Desde 2012, las uniones entre mujeres son mayoría: en 2024 representaron el 52,3% del total. La edad media de los contrayentes fue de 41,5 años en los hombres y 38,1 en las mujeres.

Las bodas civiles siguen siendo predominantes y alcanzaron en 2024 el 92,3% del total, 1,8 puntos más que el año anterior. En 1994 apenas representaban el 26,6%. Además, los viernes superan a los sábados como día favorito para casarse, con un 49,1% de los enlaces frente al 29,1%

En los matrimonios con personas extranjeras, en parejas heterosexuales (20,7%) al menos uno de los cónyuges tiene nacionalidad extranjera, una proporción algo inferior a la de 2023 (24,6%). En el 44% de los casos solo la esposa es extranjera, en el 35,2% lo es el esposo y en el 20,8% ambos. Las nacionalidades más frecuentes son las americanas, especialmente Colombia y Nicaragua, seguidas por las europeas (Rumanía y Ucrania) y las africanas (principalmente Marruecos).

Por último, el 96,1% de las parejas fijaron su residencia en Euskadi, mientras que el resto lo hizo en comunidades vecinas como Navarra, Cantabria, y también Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  4. 4 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  9. 9 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi registró 7.455 matrimonios en 2024, un 2,6% más que el año anterior

Euskadi registró 7.455 matrimonios en 2024, un 2,6% más que el año anterior