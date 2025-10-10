Euskadi registró 7.455 matrimonios en 2024, un 2,6% más que el año anterior La tasa de nupcialidad vasca sigue por debajo de la media española y europea

Catalina Cárdenas Viernes, 10 de octubre 2025, 16:57

Euskadi contabilizó en 2024 un total de 7.455 matrimonios, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior, según datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). De ellos, 7.178 fueron entre personas de distinto sexo, 156 más que en 2023.

A pesar de este repunte, la cifra sigue en descenso del 0,2% respecto al 2019. La tasa de nupcialidad se situó en 3,1 matrimonios por cada mil habitantes, inferior a la media española (3,5) y a la de la Unión Europea (4), con respecto al último año disponible (2023).

La edad media para contraer matrimonio sigue en aumento. En las parejas heterosexuales, los hombres solteros se casaron a los 39,2 años de media y las mujeres a los 37,3, casi medio año más respectivamente que en 2023. La diferencia de edad entre ambos cónyuges se mantiene estable en torno a los dos años

El porcentaje de personas divorciadas que vuelven a casarse también creció: un 16,6% de los esposos y un 16,2% de las esposas habían estado previamente casados, frente al 14,9% y 15,4% del año anterior.

En cuanto a los matrimonios entre las personas del mismo sexo. En 2024 se celebraron 277 matrimonios entre personas del mismo sexo, un 14,5% más que en 2023. Desde 2012, las uniones entre mujeres son mayoría: en 2024 representaron el 52,3% del total. La edad media de los contrayentes fue de 41,5 años en los hombres y 38,1 en las mujeres.

Las bodas civiles siguen siendo predominantes y alcanzaron en 2024 el 92,3% del total, 1,8 puntos más que el año anterior. En 1994 apenas representaban el 26,6%. Además, los viernes superan a los sábados como día favorito para casarse, con un 49,1% de los enlaces frente al 29,1%

En los matrimonios con personas extranjeras, en parejas heterosexuales (20,7%) al menos uno de los cónyuges tiene nacionalidad extranjera, una proporción algo inferior a la de 2023 (24,6%). En el 44% de los casos solo la esposa es extranjera, en el 35,2% lo es el esposo y en el 20,8% ambos. Las nacionalidades más frecuentes son las americanas, especialmente Colombia y Nicaragua, seguidas por las europeas (Rumanía y Ucrania) y las africanas (principalmente Marruecos).

Por último, el 96,1% de las parejas fijaron su residencia en Euskadi, mientras que el resto lo hizo en comunidades vecinas como Navarra, Cantabria, y también Madrid.