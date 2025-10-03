Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi registra 1.567 donaciones con vivienda en un año

Esta modalidad coge fuerza debido a las dificultades para acceder a un piso y se sitúa como una alternativa atractiva para las familias

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:51

La crisis de la vivienda es una de las principales preocupaciones para los guipuzcoanos. La dificultad para acceder a un piso está alcanzando poco a ... poco todos los estratos de la sociedad y, ante la falta de medidas para paliar sus efectos, muchas familias optan por otras alternativas. En los últimos años, las donaciones en vida se han erigido como una de las vías más escogidas por las familias para hacer frente al problema de la vivienda. Como con cualquier otro bien, se trata de ceder un inmueble para que pase a ser propiedad de otra persona. En un mercado cada vez más tensionado, las donaciones se están consolidando como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos.

