Euskadi registra 1.567 donaciones con vivienda en un año

La crisis de la vivienda es una de las principales preocupaciones para los guipuzcoanos. La dificultad para acceder a un piso está alcanzando poco a ... poco todos los estratos de la sociedad y, ante la falta de medidas para paliar sus efectos, muchas familias optan por otras alternativas. En los últimos años, las donaciones en vida se han erigido como una de las vías más escogidas por las familias para hacer frente al problema de la vivienda. Como con cualquier otro bien, se trata de ceder un inmueble para que pase a ser propiedad de otra persona. En un mercado cada vez más tensionado, las donaciones se están consolidando como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos.

Según datos aportados por el Colegio Notarial del País Vasco, el año pasado se registraron 1.567 donaciones con vivienda, casi la mitad del total. Es la cifra más alta desde 2018, y suponen casi 100 más que las notificadas en 2023. En el primer trimestre de este 2025 se han firmado 833 donaciones con algún piso involucrado, 32 más que en el mismo periodo del curso pasado. Aunque la diferencia interanual no sea muy amplia, la evolución de los últimos años confirma una tendencia al alza de esta modalidad de cesión.

«Envejecimiento poblacional»

Con respecto a las herencias, los datos ofrecidos por el Colegio Notarial del País Vasco muestran también una tendencia ascendente. En 2024 fueron 16.140 las herencias que incluían al menos una vivienda. Representa el 85% del total de 18.991 legados que se efectuaron y son 3.183 más que los que se activaron en 2020. Javier Oñate, notario de Donostia, relaciona este incremento un factor claro. «El envejecimiento de la población es la principal razón de que haya más herencias. Es un hecho natural».

Aun así, en cuanto a las donaciones, menciona que suelen tener otras motivaciones. «Se ven casos de donaciones por la carestía de la vivienda, con padres que donan pisos a sus hijos. También se dan situaciones en las que estas cesiones se utilizan para aminorar la factura tributaria». En este contexto destaca la utilización «cada vez más frecuente» del pacto sucesorio. «Es como una herencia en vida, una donación con mejor tratamiento fiscal».