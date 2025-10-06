Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi tiene un problema de la leche: el «desplome lácteo» no frena y alcanza números nunca vistos en quince años

Es la primera vez, en al menos quince años, que en un mes de julio las entregas de los ganaderos vascos caen por debajo de las 13.000 toneladas de leche

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:55

Comenta

El sector lácteo vasco atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Así lo atestiguan los datos del más reciente boletín publicado por HAZI, la fundación para el desarrollo rural, litoral y alimentario de Euskadi que en su informe de septiembre detalla cómo las entregas de leche en Euskadi han caído un 3,9% interanual, hasta situarse en 12.601 toneladas, la cifra más baja registrada en un mes de julio en al menos quince años.

«El dato confirma la tendencia descendente que arrastra el sector durante todo 2025 y supone, además, la primera vez que en un mes de julio las entregas caen por debajo de las 13.000 toneladas en al menos quince años. Respecto a 2010, el descenso es del 18,8%», recoge el informe del Observatorio del Sector Agroalimentario Vasco.

Una caída que confirma la tendencia regresiva del sector y eleva la preocupación entre ganaderos si bien esta es compartida con el conjunto del Estado, donde las entregas también se ha visto reducidas en un 1,3% interanual, hasta las 620.437 toneladas. Así, en el acumulado de enero a julio, Euskadi ha perdido 3,9% de volumen respecto a 2024, frente al 1,6% de descenso nacional.

Quinto mes consecutivo de bajada en el precio de la leche en Euskadi

A la caída de la producción se suma un nuevo golpe para el sector. Así, según los datos publicados en el informe de septiembre, el precio medio percibido por los ganaderos vascos volvió a bajar en julio un 0,9% y se situó en 51,6 céntimos por litro de leche. Con este descenso, Euskadi encadena ya cinco meses consecutivos de retrocesos, una tendencia que contrasta con la evolución del resto del Estado, donde los precios repuntaron un 1,2% hasta alcanzar los 50,2 céntimos por litro.

La diferencia es aún más clara si se mira hacia Europa, donde el litro de leche se paga de media a 54,4 céntimos.

