Euskadi impone casi 40.000 multas de velocidad de dudoso cobro a extranjeros

«Había un turismo de gente que venía a correr con el coche»

Hace años era habitual encontrarse con noticias de carreras de coches de alta gama procedentes de países europeos por las carreteras españolas. Esa práctica ya no es tan frecuente, pero Eduardo Martínez, director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro la enmarca en este limbo existente a la hora de ejecutar las sanciones. «Había un turismo de gente extranjera que venía a correr porque no les pillaban y, como no les pillaban, no les sancionaban», recuerda. ¿Y qué pasaba? Pues como con el resto de conductores, que, de no ser parados por la Policía en el momento, la multa no era cobrada. Y es complicado que en un futuro cercano lo vaya a ser: «Intentar que te paguen 100e euros desde Estrasburgo o desde Italia te puede costar más que el éxito que se vaya a tener».