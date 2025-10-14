Euskadi y Cataluña se alían para pedir a la UE cambios estructurales y más financiación para Vivienda

Euskadi y Cataluña se han aliado para realizar unas aportaciones conjuntas al primer plan europeo de Vivienda Asequible, que la UE prevé aprobar en 2026. ... Los gobiernos vasco y catalán han presentado este martes en Barcelona una declaración unitaria en la que piden a la Comisión Europea que sitúe la vivienda asequible como una «prioridad estructural» y que facilite la financiación de las viviendas de protección pública por parte de las admistraciones autonómicas y locales. La declaración aboga por una arquitectura financiera europea «estable, con reglas claras y un tratamiento específico en materia fiscal, que desligue las inversiones en suelo, construcción de vivienda y rehabilitación de las estrictas reglas de déficit que encorsetan los presupuestos públicos de los gobiernos regionales y locales».

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, y su homóloga catalana, Sílvia Paneque, han presentado esta tarde «una iniciativa inédita en el Estado por su ambición, su enfoque estructural y por la confluencia de dos administraciones líderes en políticas públicas de vivienda». Itxaso ha explicado que el objetivo común de esta declaración es «aplicar criterios de convergencia territorial y cohesión social que reduzcan las desigualdades entre las regiones europeas».

Itxaso ha subrayado la importancia estratégica del nuevo plan europeo de vivienda asequible, afirmando que «Europa se juega su futuro en buena medida con esta iniciativa». En este contexto, ha destacado la alianza entre comunidades autónomas para reforzar la petición a las instituciones comunitarias: «Cataluña y Euskadi unimos voluntades y pedimos a la Comisión que sea valiente, que despliegue políticas de carácter estructural y permanente, y que lo haga con criterios de convergencia territorial y cohesión social».

El consejero vasco ha asegurado que los gobiernos autonómicos «necesitamos fondos que nos ayuden a financiar ese nuevo parque de vivienda asequible» y ha reclamado «que se flexibilicen las reglas fiscales que estrangulan la capacidad de endeudamiento de los gobiernos regionales para poder abordar esta nueva infraestructura de país».

La propuesta de Euskadi y Cataluña se resume en un decálogo que equipara la inversión en vivienda a otros recursos estratégicos, elevando la vivienda asequible a «política europea estructural», lo que busca superar la lógica de «programas puntuales condicionados por el ciclo presupuestario» y haga frente a «las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario». Para ello, plantean «un tratamiento financiero específico para que las inversiones no se vean penalizadas por las reglas fiscales», y proponen reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con instrumentos como la financiación a muy largo plazo o los bajos intereses. La idea es que haya «fondos permanentes para apoyar la construcción de vivienda asequible».

«Bienestar colectivo»

Otros puntos del decálogo suscrito por Euskadi y Cataluña abogan por convertir la vivienda «en un pilar del bienestar colectivo» que se sitúe en «en el centro de la agenda social europea»; por una política de vivienda estructural en el seno de la Unión Europea «que se mantenga en el tiempo»; por una «convergencia territorial y de cohesión social»; y por un marco flexible para el urbanismo, el suelo y la vivienda que deje margen de actuación a los estados miembros, regiones y municipios.

Los tres últimos puntos del decálogo apuestan por la «priorización de la función social de la vivienda frente a la especulación», mediante la regulación de «aquellas prácticas que relegan y amenazan el uso de vivienda habitual en nuestras ciudades». También reivindica el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación y finaliza con una apuesta por situar «la juventud y la emancipación en el centro de las políticas públicas de vivienda».