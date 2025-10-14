Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios operarios trabajan en la obra de una promoción de VPO que se está construyendo en Hondarribia. F DE LA HERA

Euskadi y Cataluña se alían para pedir a la UE cambios estructurales y más financiación para Vivienda

Envían un decálogo de aportaciones al primer plan europeo de Vivienda Asequible para que esta materia «se sitúe en el centro de la agenda social» de la Comisión

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Euskadi y Cataluña se han aliado para realizar unas aportaciones conjuntas al primer plan europeo de Vivienda Asequible, que la UE prevé aprobar en 2026. ... Los gobiernos vasco y catalán han presentado este martes en Barcelona una declaración unitaria en la que piden a la Comisión Europea que sitúe la vivienda asequible como una «prioridad estructural» y que facilite la financiación de las viviendas de protección pública por parte de las admistraciones autonómicas y locales. La declaración aboga por una arquitectura financiera europea «estable, con reglas claras y un tratamiento específico en materia fiscal, que desligue las inversiones en suelo, construcción de vivienda y rehabilitación de las estrictas reglas de déficit que encorsetan los presupuestos públicos de los gobiernos regionales y locales».

