Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica» Los responsables del sector industrial vasco aseguran que no habrá suficiente talento joven para sustituir a quienes se jubilen

Euskadi necesitará miles de trabajadores para la industria química en los próximos quince años. Así de rotundo se ha expresado este martes Luis Blanco-Urgoiti, secretario general de la Asociación Vasca de Empresas Química (AVEQ-Kimika), que ha advertido que este sector industrial vasco se enfrenta a la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' y la falta de relevo joven en el mercado laboral. «Estamos en una situación crítica, como todos los sectores industriales», ha remarcado.

En la jornada 'Estrategias de gestión de jubilaciones y conservación del conocimiento' celebrada en Bilbao, en colaboración con la iniciativa ekinBarri, Blanco-Urgoiti ha señalado que tienen cifras y la certeza de que el relevo generacional se va a producir, pero «genera mucha incertidumbre para las empresas saber que sus personas clave se jubilarán en un periodo tan corto».

Un sector químico que emplea en Euskadi a unas 22.000 personas, con una media de edad que sitúa a un 49% de la plantilla por encima de los 50 años. «En un horizonte de entre 5 y 15 años se jubilará un porcentaje muy alto de trabajadores y trabajadoras», ha apuntado, para añadir que eso supone «un reto enorme para el sector, tener tantas bajas concentradas en el mismo periodo de tiempo».

Ante esta esta situación, el secretario general de AVEQ-Kimika ha advertido de que no habrá suficiente talento joven para sustituir a quienes se jubilen. «Va a haber una competencia por el talento en todos los sectores. No va a haber suficiente y va a ser un bien escaso», ha subrayado.

Del mismo modo, ha defendido una combinación de estrategias. Así, ha dicho que tiene que haber políticas que «animen a las personas a prolongar su vida laboral, que no estén deseando jubilarse en cuanto puedan», y también «una marca empleadora que haga atractivo trabajar en el sector, políticas públicas que refuercen la formación técnica y profesional, y, si es necesario, recurrir al talento de fuera porque los sectores productivos deben seguir funcionando para sostener el estado del bienestar».

Blanco Urgoiti también ha apuntado a la necesidad de cambiar la percepción social del trabajo industrial, especialmente entre las nuevas generaciones y las mujeres. «El trabajo en la industria se percibe como algo duro, físico, con turnos exigentes, pero la realidad es distinta. Hoy un operador de sala trabaja con tecnología, con sistemas digitales y automatizados. No se trata de estar frente a un horno», ha precisado.

En su opinión, la tecnología y la innovación han transformado la naturaleza del trabajo en las plantas químicas. «Tenemos que transmitir la realidad del sector: es un entorno de alta tecnología, innovación y búsqueda de nuevas oportunidades. Quienes lo conocemos sabemos que es un sitio activo y atractivo para trabajar, pero tenemos que contarlo mejor», ha afirmado.

Además, ha señalado que el relevo generacional no se limita a la entrada de jóvenes, sino también a preservar el conocimiento de quienes se marchan. «El conocimiento crítico debe mantenerse y transmitirse», ha insistido, para subrayar que «no solo se trata de tecnología, sino de cultura organizacional, de saber cómo funcionan las cosas en una empresa. Esa transmisión es esencial para garantizar continuidad y competitividad».

Aunque ha reconocido que alargar la vida laboral puede ser una parte de la solución, ha advertido que debe ir acompañada de políticas de atracción de talento joven. «Necesitamos que el sector resulte atractivo para los jóvenes. Ambas cosas son esenciales para el futuro», ha dicho.

Durante el encuentro, la preocupación central ha sido la pérdida del «criterio no documentado» que reside en estos profesionales veteranos, «perfiles con más de 25 años de experiencia que actúan como memoria organizativa y, además, sirven de puente crucial entre departamentos».

El sector, han advertido, se enfrenta a «una escasez de talento tecnológico que la inmigración, según análisis incluido en el Informe Draghi, no podrá cubrir por sí sola, impulsando aún más la incorporación de mujeres y personas senior».