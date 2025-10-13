Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solène Cuniasse y Elie Vallet, fundadora de La Serrurière de Paris La Serrurière de Paris

El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»

Cada vez más clientes prefieren tratar con ellas por motivos de confianza, seguridad o afinidad personal

J.M.

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:45

Comenta

En un momento en que muchos empleos se transforman o desaparecen por efecto de la inteligencia artificial, no es fácil saber qué profesiones ofrecerán estabilidad y buenos ingresos en los próximos años. Sin embargo, hay un sector que no conoce la crisis, mantiene una fuerte demanda y ofrece buenas oportunidades económicas.

Este oficio no es otro que la cerrajería, abierto tanto a hombres como a mujeres y que no requiere estudios universitarios. Pese a ello, sigue siendo un campo mayoritariamente masculinp y solo el 9% de quienes se dedican a la cerrajería son mujeres, según algunos datos del sector.

No obstante, ese desequilibrio representa una gran oportunidad para ellas, ya que cada vez más clientes prefieren tratar con mujeres cerrajeras por motivos de confianza, seguridad o afinidad personal. «Los clientes se sienten tranquilos al tratar con una mujer», explica, Solène Cuniasse y Elie Vallet, fundadoras de la cerrejería Luciones Serrurière de Paríss, que en apenas unos pocoso meses de vida ha logrado un gran éxito.

Además, el sector está evolucionando y demanda nuevas incorporaciones. «No nos faltó trabajo y ser mujeres nos diferencia positivamente», aseguran.

El aspecto económico también resulta alentador. Según la plataforma Blank, un cerrajero que comienza su carrera puede ganar alrededor de 2.200 euros brutos mensuales, mientras que quienes montan su propio negocio pueden alcanzar hasta 6.000 euros brutos, dependiendo de los servicios ofrecidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»

El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»