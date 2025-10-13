El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo» Cada vez más clientes prefieren tratar con ellas por motivos de confianza, seguridad o afinidad personal

En un momento en que muchos empleos se transforman o desaparecen por efecto de la inteligencia artificial, no es fácil saber qué profesiones ofrecerán estabilidad y buenos ingresos en los próximos años. Sin embargo, hay un sector que no conoce la crisis, mantiene una fuerte demanda y ofrece buenas oportunidades económicas.

Este oficio no es otro que la cerrajería, abierto tanto a hombres como a mujeres y que no requiere estudios universitarios. Pese a ello, sigue siendo un campo mayoritariamente masculinp y solo el 9% de quienes se dedican a la cerrajería son mujeres, según algunos datos del sector.

No obstante, ese desequilibrio representa una gran oportunidad para ellas, ya que cada vez más clientes prefieren tratar con mujeres cerrajeras por motivos de confianza, seguridad o afinidad personal. «Los clientes se sienten tranquilos al tratar con una mujer», explica, Solène Cuniasse y Elie Vallet, fundadoras de la cerrejería Luciones Serrurière de Paríss, que en apenas unos pocoso meses de vida ha logrado un gran éxito.

Además, el sector está evolucionando y demanda nuevas incorporaciones. «No nos faltó trabajo y ser mujeres nos diferencia positivamente», aseguran.

El aspecto económico también resulta alentador. Según la plataforma Blank, un cerrajero que comienza su carrera puede ganar alrededor de 2.200 euros brutos mensuales, mientras que quienes montan su propio negocio pueden alcanzar hasta 6.000 euros brutos, dependiendo de los servicios ofrecidos.