Las estrellas de Hollywood que sorprenden a los vecinos de Pamplona con cerveza y cigarro en mano Mads Mikkelsen, Norman Reedus y Diane Kruger han sido vistos estas últimas semanas en las calles de la capital navarra

J.M. Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Los vecinos de Pamplona se han visto sorprendidos por la presencia de tres importantes estrellas de cine en apenas dos semanas, algo a lo que los pamploneses no están demasiado acostumbrados.

Si bien la capital navarra se ha convertido en una referencia para acoger rodajes, hasta la fecha la gran mayoría de grabaciones que tenían lugar en las calles de Pamplona eran de corte nacional con actores y actrices famosos pero de nuestro cine.

Así, las estrellas de Hollywood y otras celebridades, habituales durante las fiestas de San Fermín durante décadas, apenas se dejaban ver el resto del año. Algo que parece haber cambiado este 2025 cuando en apenas dos semanas han sido vistos en Pamplona el actor danés Mads Mikkelsen, la estrella de The Walking Fead, Norman Reduus, y la actriz alemana Diane Kruger.

De hecho, la presencia de Mads Mikkelsen en Pamplona causó un gran revuelo en redes sociales después de que dos jóvenes publicasen en 'X' una fotografía junto al intérprete mientras este toma una cerveza en la terraza de un bar de la plaza del Ayuntamiento con un cigarro, auriculares y el iPad sobre la mesa. Una imagen que acumuló más de cuatro millones de visualizaciones y a la que ahora se suma la de Norman Reedus, también con una cerveza y un cigarro junto a un banco del Casco Antiguo de Pamplona.

No os vais a creer lo que acaba de pasar pic.twitter.com/vnpjzw7hFG — P.🇵🇸🚩 ☭ (@pablik_02) September 8, 2025

Rodaje en Navarra de A.M.I.

La presencia de estos tres conocidos actores en Pamplona no es casualidad y tendría su razón de ser en la película de ciencia ficción A.M.I. que Mads Mikkelsen y Diane Kruger han grabado durante las últimas semanas en Tafalla. Por su parte, Norman Reedus habría acudido a la capital navarra para acompañar a Kruger, su pareja desde 2016.