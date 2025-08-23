Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri
Participaron en la liberación del animal miembros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de montaña de la Ertzaintza y bomberos de Araba
DV
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:39
La Unidad de Vigilancia y Rescate de montaña de la Ertzaintza resolvió con éxito el viernes por la tarde un espectacular rescate de un caballo ... que había caído en un sima del parque natural Aizkorri-Aratz. Dada la complejidad de la maniobra que los especialistas de la policía vasca tuvieron que llevar a cabo, en colaboración con los bomberos de Araba, el animal fue sedado por un veterinario para que tanto los rescatadores como el propio caballo sufrieran los mínimos riesgos posibles.
