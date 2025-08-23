Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Ertzaintza

Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Participaron en la liberación del animal miembros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de montaña de la Ertzaintza y bomberos de Araba

DV

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:39

La Unidad de Vigilancia y Rescate de montaña de la Ertzaintza resolvió con éxito el viernes por la tarde un espectacular rescate de un caballo ... que había caído en un sima del parque natural Aizkorri-Aratz. Dada la complejidad de la maniobra que los especialistas de la policía vasca tuvieron que llevar a cabo, en colaboración con los bomberos de Araba, el animal fue sedado por un veterinario para que tanto los rescatadores como el propio caballo sufrieran los mínimos riesgos posibles.

