Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del colegio Karmelo de Donostia en una imagen del pasado verano Royo

Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao

Demandará al Gobierno Vasco por «daños y perjuicios» y le acusa de incumplir un contrato de compraventa por el que la Administración iba a adquirir las instalaciones del centro guipuzcoano

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:43

Scientia School reclama al Gobierno Vasco 17 millones de euros por «daños y perjuicios» derivados de su actuación en los colegios concertados que la empresa ... tenía en San Sebastián (El Karmelo) y Bilbao (San Pedro). Ambos centros cerraron sus puertas y sus alumnos tuvieron que ser reubicados. La compañía, una filial del conglomerado de origen mexicano Atlas Holdings que cuenta con empresas en diferentes sectores, ha interpuesto un recurso administrativo, paso previo a presentar una demanda judicial. La organización tiene por delante varios juicios pendientes por impago con sus antiguos trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  4. 4 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  5. 5 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»
  8. 8 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  9. 9

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  10. 10 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao

Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao