«Hay que revisar los métodos de enseñanza»

La publicación de los resultados de las evaluaciones de diagnóstico de mitad y final de etapa elaboradas por el departamento vasco de Educación generaron ayer ... una gran repercusión en la comunidad educativa de Euskadi. Los pobres resultados en ciencias y lengua castellana, unidos a las malas notas obtenidas por los alumnos de Secundaria en euskera, invitan a una profunda reflexión para todos los agentes que componen el sistema educativo vasco: Administración, profesores, directores, alumnos, familias... DV ha consultado a varios expertos para que analicen los resultados y la mayoría se muestran «sorprendidos», al tiempo que abogan por «una revisión de los métodos de enseñanza en las competencias científicas», además de solicitar más recursos para los docentes.

Ricardo Arana Experto en educación «Las ciencias son las grandes olvidadas en el colegio»

«Las mejoras a las que hizo alusión el lunes la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, son muy pequeñas», critica Ricardo Arana, experto en educación que cuenta con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas en el sistema educativo vasco. Arana, que fue miembro del Consejo Escolar de Euskadi y ha sido representante sindical, considera que «las evaluaciones de diagnóstico recién publicadas han mostrado retrocesos, más que otra cosa», en el nivel de los alumnos vascos de Primaria y Secundaria. En las evaluaciones de mitad de etapa -4º y 6º de Primaria- la muestra es censal; es decir, participan todos los niños. En la de final de etapa -2º y 4º de la ESO-, la muestra es selectiva y más pequeña.

Comparando con el año 2009, que es cuando se hizo por primera vez una evaluación de diagnóstico en el sistema educativo vasco, Arana sentencia que «los resultados han empeorado en casi todos los campos posibles. El único punto positivo se ha dado en euskera, entre los niños de Primaria». Respecto al «brusco descenso» en las notas de competencia científica -así lo catalogó el Isei-Ivei en su informe ejecutivo-, este profesor ya retirado apunta que «el descenso en las notas es muy notorio. Casi se triplica el número de estudiantes que se encuentran en un nivel inicial», que es el más bajo según los evaluadores del Isei-Ivei. Las razones de este desplome, según Arana, se basan en «el olvido al que se le ha sometido a la competencia científica en la educación vasca desde hace muchos años».

Para Arana, quien trabajó también como responsable de comunicación en el departamento vasco de Educación en la IX legislatura, «los problemas lingüísticos» son uno de los factores que explican este suspenso sonado en ciencias. «Un alumno de 14 años necesita entender perfectamente lo que le están explicando para solucionar un problema de física», argumenta. Si su competencia lingüística no es la más indicada, «lo va a pasar mal para poder entender ese problema que le piden que solucione».

«Hacen falta unas metodologías de enseñanza en ciencias que hoy en día no hay», prosigue. «Me refiero a una metodología más activa. No se trata solo de hacer y hacer, si no de reflexionar también sobre lo que se hace», aclara.

Respecto a los malos resultados obtenidos en competencia lingüística de castellano por los estudiantes de 2º de ESO, este experto en la materia teme que «se pueda estar abriendo otro gran agujero en la educación vasca, cuando ni siquiera hemos cerrado el que tenemos con el euskera». La cuestión, asegura, «es grave, porque «el castellano es una lengua que conoce todo el mundo». El caso del euskera «es diferente y más complicado», puntualiza Arana, «porque hay niños cuyo único contacto con la lengua vasca se da en el colegio. Pero con el castellano... Creo que se está olvidando que la escuela debe ayudar a cultivar las lenguas que se enseñan en el aula. Es muy importante».

Jasone Cenoz Experta en diagnósticos educativos «Las lenguas son necesarias para entender otras materias»

Jasone Cenoz es catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación por la UPV/EHU. «Me han llamado muchísimo la atención los resultados obtenidos por los alumnos de 2º de ESO en ciencias y castellano», admite, «porque no ha sido una bajada general, ya que en las pruebas de final de etapa esas notas son diferentes, no se da esa bajada», añade Cenoz, que es miembro del comité de expertos en educación que convocó el pasado verano el nuevo lehendakari, Imanol Pradales.

«Es un pinchazo raro», resume ella, quien también señala los resultados en euskera por los chavales de 14 años, «que no son buenos». «Hay muchos alumnos en un nivel inicial... Me resulta muy complicado saber por qué se han dado estas bajadas», continúa.

Esta catedrática, que es también investigadora en educación multilingüe, hace hincapié en la importancia de «trabajar mucho el tema de las lenguas, especialmente teniendo en cuenta los resultados obtenidos en euskera y lengua castellana. Es necesario». ¿Por qué? «Porque las lenguas son lo que le hacen falta a un alumno para poder entender también materias como ciencias o matemáticas», responde. Tener un nivel bajo en competencia lingüística «puede estar detrás de los malos resultados en determinadas materias». Que los niños de hoy en día lean menos que hace 20 o 30 años «puede estar detrás de estos resultados», pero Cenoz cree que este problema «va más allá».

Euskadi y su sistema educativo tienen una particularidad, que es la existencia de distintos modelos lingüísticos en función de la lengua vehicular. «Es un reto para el País Vasco que haya tantos alumnos estudiando en una segunda o tercera lengua», indica. Respecto al euskera, Cenoz cree que «se necesita mejorar el nivel, sí, y para eso hay que reforzar su estructura. Estamos en una sociedad cambiante en la que cada vez se lee menos y eso es un punto a a tener muy en cuenta».

Nélida Zaitegi Experta en educación «El análisis debe ser particular, colegio por colegio»

Nélida Zaitegi cuenta con varias décadas de trayectoria profesional a sus espaldas en el ámbito educativo. Ha sido inspectora de Educación, responsable de programas de innovación educativa en el Gobierno Vasco... Y cree que, «más que alarmarse por unos resultados en concreto», la mirada «constructiva» debería centrarse en los propios colegios a los que van esos alumnos. «El análisis certero es el que va a cada colegio y analiza por qué están obteniendo los resultados que muestran estas evaluaciones. Hay que analizar el índice socioeconómico y cultural -ISEC- de cada centro y ver si sus notas se corresponden con lo que se espera de ellos», expone.

«¿Por qué un centro con un ISEC alto tiene malos resultados? ¿Y uno con un ISEC bajo que tiene muchos alumnos brillantes? Ese tipo de casos son muy interesantes y habría que estudiarlos más a fondo», enfatiza. Zaitegi, además, también destaca «la diferencia entre el rendimiento académico de los chicos con las chicas, donde estas están sacando mejores notas en casi todas las materias evaluadas. Cuidado, eso puede ser preocupante».

Mikel Aseginolaza Director Pedagógico en Herrikide «Hay que seguir apretando con la comprensión lectora»

Mikel Aseginolaza es director pedagógico en el centro educativo Herrikide Ikastetxea, de Tolosa, donde ha dado clases durante muchos años a niños de Primaria y Secundaria. Este docente guipuzcoano cree que «los resultados, en algunos campos, no son positivos. Pero lo que tengo claro es que no nos podemos llevar las manos a la cabeza por esta evaluación de diagnóstico».

Aseginolaza considera que «igual que se pone la mira en lo negativo, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en ver el lado positivo, que también lo ha habido, como la subida en el nivel avanzado que se ha registrado en 4º de la ESO».

Respecto al nivel en las competencias lingüísticas, que ha flaqueado especialmente en Secundaria, el director pedagógico de Herrikide Ikastetxea apunta que «en nuestro centro tenemos muchos niños que hablan castellano y no tengo la sensación de que no tengan la capacidad de hablarlo». En ese sentido, Aseginolaza señala «a la comprensión lectora, que es lo que habría que atacar. Nosotros, al igual que otros centros, ya lo estamos haciendo».

La «preocupación» que expresó el lunes el Isei-Ivei sobre las diferencias en el rendimiento académico entre alumnado autóctono y extranjero es, para este docente, «un gran reto». Según indica, «hay que pensar en un sistema de inmersión para todos estos niños que vienen de fuera y que se integran en un sistema educativo en el que el lenguaje vehicular es el euskera».