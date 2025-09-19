Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nora Fernández (de pie) y su equipo de investigación de la Facultad de Medicina.

«Renunciamos a una investigación europea de prestigio con la EHU, pero es nuestra respuesta ante el genocidio en Gaza»

La Universidad vasca recusa proyectos de investigación, como el de biomedicina liderado por Nora Fernández, que sumarían 247 millones, debido a la participación de Israel

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:01

Es docente de la facultad de Medicina de la EHU y hace escasas fechas recibió una de esas propuestas irrechazables para todo investigador, de las ... que aclaran el oscuro horizonte de la financiación asociada al conocimiento y allanan el camino del avance científico. Pero Nora Fernández ha dicho 'no'. 'No' a un proyecto de investigación europeo en el ámbito de la biomedicina y la computación «que nos hubiera supuesto subir un peldaño durante los próximos cinco años, además de adquirir un prestigio. Ha sido un golpe renunciar, pero duermo mejor», sintetiza su decisión.

