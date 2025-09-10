Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia Antidisturbios de la Ertzaintza han tenido que intervenir para poner fin a las protestas y que la ceremonia, presidida por el lehendakari, se haya podido celebrar

Gaizka Lasa San Sebastián Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:30 | Actualizado 13:02h.

Tensión en el inicio del curso académico de la Universidad del País Vasco (EHU) que se celebra este miércoles en San Sebastián. Un centenar de jóvenes de GKS se han concentrado con pancartas en favor de Palestina para protestar contra el genocidio que sufre el pueblo palestino y lo ha hecho ante la carpa organizada para celebrar el acto solemne de inicio de curso, presidido por el lehendakari Imanol Pradales.

Los manifestantes han lanzado mensajes contra el Gobierno Vasco y la propia EHU, acusándoles de cómplices. Junto a lemas como «Estatu sionista, estatu terrorista!», «Israel suntsitu, Palestina askatu», han gritado otros como «Eusko Jaurlaritza, konplize!» o «EHU, konplize».

Los gritos, acompañados por silbidos y abucheos, han acompañado la entrada de las autoridades a la carpa. Hasta el legendario portero José Ángel Iribar ha tenido que someterse al bochorno, acompañado por el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Ambos se miraban atónitos a la cara al pasar delante de la movilización. Los dos recibirían más tarde, junto a Nekane Balluerka, las medallas de oro de la EHU.

La tensión ha llegado a su punto álgido una vez que el rector Joxerramon Bengoetxea y el propio lehendakari han accedido a la carpa y se han sentado en la mesa presidencial. Los jóvenes manifestantes han dado varios pasos adelante, hasta pegarse a la puerta del recinto, momento en el que ha habido algún forcejeo con personal de seguridad. El rector ha abandonado la mesa para pedir respeto a quienes gritaban impidiendo el inicio del acto, aunque su gesto no ha servido. Instantes después ha llegado una dotación de antidisturbios de la Ertzaintza, que ha alejado la movilización primero y disuadido después a los manifestantes, que han abandonado el lugar.

La paradoja del acto ha tenido lugar en su inicio, cuando el rector ha llamado a los presentes a hacer un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Palestina. Silencio, que ha sido precisamente boicoteado por la manifestación organizada para denunciar la actuación del estado de Israel. «Denunciemos el ataque israelí contra Palestina. Llamemos a las cosas por su nombre: por la paz y contra el genocidio», ha señalado Bengoetxea.

