Isabel Goñi, Jon Mattin y Marilo Gurrutxaga, en uno de los laboratorios de la Facultad de Química de la EHU. JOSÉ MARI LÓPEZ

Medio siglo entre probetas y microscopios

50 aniversario. ·

La Facultad de Química de la EHU cumple sus bodas de oro. «Teníamos que reservar hora para usar el ordenador», recuerdan alumnas de la primera promoción, la de 1975

Eneko P. Carrasco

Eneko P. Carrasco

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:25

Unas bodas de oro entre probetas, microscopios, pipetas, tubos de ensayo, ordenadores cuánticos y fórmulas matemáticas. La Facultad de Química de la Universidad del País ... Vasco -EHU- celebra este año el 50º aniversario de su nacimiento y lo hace con un ciclo de conferencias y otras actividades para divulgar ciencia a lo largo del año. Para conmemorar este dorado aniversario, este periódico ha juntado en una misma mesa al nuevo decano, Jon Mattin Matxain, y a Isabel Goñi y Marilo Gurrutxaga, dos históricas profesoras de la facultad que, además, fueron alumnas de la primera promoción de esta carrera universitaria, allá por el año 1975.

