El verano, además de ser tiempo para desconectar del curso académico, debe servir para reflexionar sobre el mismo. ¿Funciona el sistema educativo y las herramientas ... que reciben los alumnos? Los docentes enseñan, pero, ¿el alumnado aprende? Héctor Ruiz Martínez, neurobiólogo e investigador en los campos de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, lo tiene claro. «Muchas veces las dinámicas de las escuelas llevan a los alumnos a la memorización, cuando el objetivo debe ser la comprensión». Ruiz Martín visitó ayer San Sebastián para impartir una charla al equipo docente del centro Aldapeta María Ikastetxea y compartir los resultados de un «experimento» en el que evaluaron la eficacia de diferentes métodos de estudio.

- ¿Qué dicen los avances científicos? ¿Se enseña bien?

- Lo que nos aporta la investigación no es que lo estemos haciendo mal, es que hay muchas cosas que podríamos llegar a hacer mejor. Uno de los campos en los que trabajo es la enseñanza inicial de la lectura, y ahí hay muchísimo recorrido sobre cómo se está, en general, enseñando a leer a los niños y cómo la ciencia nos recomienda que lo hagamos.

- ¿Y cómo se aprende a leer?

- A diferencia del aprendizaje de la lengua oral, que es espontáneo y natural, la lectura requiere de enseñanza explícita y es cierto que la mayoría de niños, más o menos el 60%, van a aprender a leer hagas lo que hagas. Pero el resto, más o menos uno de cada tres, se van a quedar atrás si no se les enseña con buenos métodos. Sabrán descodificar un texto, convertirlo en habla, pero no con la fluidez como para entender lo que están leyendo y mucho menos disfrutar de la lectura.

- De manera simplificada, leer consta de dos grandes habilidades: la de descodificar un texto y la comprensión lingüística, que es la que determina si entiendes lo que acabas de leer. Es la primera la que más problemas suele generar, y si a un alumno le cuesta leer, no tendrá motivación. Y gran parte del fracaso escolar es un fracaso lector de fondo que no ha sido resuelto. ¿Cómo le va a interesar algo que se le da mal y en lo que fracasa? La lectura es fundamental y hay que hacer mucho énfasis en ayudarles a tener este éxito.

- Las nuevas tecnologías tampoco ayudarán, ya apenas hay libros en las escuelas.

- Siempre desde la buena intención, tratando de hacer las cosas mejor, ha habido esa disposición a innovar. El problema es que muchas veces la innovación se basa en intuición y eso no es suficiente. Debe estar fundamentada en la investigación. En la enseñanza es muy habitual que innovemos por innovar, como si fuera algo bueno per se. La práctica educativa debe valerse, informarse, de la evidencia científica. En la introducción de la tecnología, en general, se han hecho muchas cosas mal, porque se ha introducido y ya por usarla parece que estamos innovando, pero no necesariamente estamos mejorando resultados. Ahora, si usas la tecnología para la parte multimedia, audiovisual, interactividad... Ahí sí vale la pena.

- Hablemos del sistema educativo. ¿Prioriza la memorización antes que el aprendizaje en sí?

- Es verdad que muchas veces las dinámicas en la escuela llevan a los alumnos a una memorización. Se les pide que aprendan muchas cosas sin tiempo para entenderlas, entonces lo que acaban haciendo es memorizarlas al pie de la letra para volcarlas en un examen y olvidarlas enseguida. Desde el punto de vista científico, la memoria es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Tenemos distintos tipos de memoria, que dependen de distintas regiones del cerebro y que nos permiten aprender cosas distintas. Todo lo que aprendes lo estás aprendiendo gracias a una propiedad de nuestro cerebro que llamamos memoria. De manera cotidiana, usamos la palabra memorizar para referirnos a aprender datos concretos, al pie de la letra, sin necesidad de comprenderlos. Pero a nuestra memoria se le da muy mal memorizar.

- ¿Se le da mejor aprender?

- Es buena recordando el significado de las cosas, con las ideas... Pero no con las cosas al pie de la letra. Entonces, es evidente que ahí tenemos que pensar que el objetivo en el sistema educativo debe ser el de la comprensión.

- ¿Las evaluaciones escolares tienen en cuenta las competencias de nuestro cerebro?

- Hay una estrategia de enseñanza que la investigación ya lleva muchos años diciéndonos que realmente es de las más prometedoras, pero que apenas se usa, que es la evaluación formativa. No se basa solo en evaluar para calificar, sino en ir recogiendo evidencias de qué están aprendiendo los alumnos para tomar decisiones sobre qué hacer a continuación para garantizar que consiguen aprenderlo. Evidentemente, en algún momento hay que calificar exámenes. Pero la manera en que evaluamos también va a influir en la manera en que se aprende o se estudia.

- Los estudiantes están más acostumbrados a hincar los codos la noche antes de la prueba...

- Muchos creen que eso es lo que se les está pidiendo, que eso es estudiar: memorizar el libro de texto al pie de la letra y si cae en el examen lo vuelcan literalmente, y si no, se olvidan de ello.

- ¿Y cuál es la mejor estrategia para aprender de verdad?

- Se tiene que entender. Las estrategias cognitivas más eficaces para ello son las que llamamos generativas, esas con las que te autoevalúas, lo explicas, haces los ejercicios sin mirar la solución... Y hay que tener una visión más global, no ir con la idea de 'aprobar el examen' y ya, porque la clave del aprendizaje es que para aprender conectamos lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Y eso significa que cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender.