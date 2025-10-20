Euskadi se incorpora al informe asesor de la Unesco sobre educación

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, formalizó el viernes en París la incorporación de Euskadi al Consejo Asesor de GEM Report de la Unesco, el ... órgano internacional que marca el foco de cada edición del informe de referencia mundial en educación.

La firma se realizó junto a Stefania Giannini, subdirectora General de Educación de la Unesco. La delegación vasca estuvo encabezada por la consejera y por Arantza López de Munain, delegada de Euskadi en Francia. La formalización de la incorporación de Euskadi al Consejo Asesor del Global Education Monitoring (GEM) Report, tuvo lugar en la sede de la Unesco.

El Ejecutivo vasco subrayó que cada edición del GEM Report se centra en un tema clave (inclusión, tecnología, evaluación o liderazgo), y afirmó que incorporarse a su Consejo Asesor «da a Euskadi voz y visibilidad en las decisiones del futuro en la educación». Además, el Gobierno Vasco considera que, en la práctica, esta incorporación «aporta al sistema educativo vasco más criterio y anticipación para mejorar resultados y reducir desigualdades, apoyándose en el intercambio con experiencias de primer nivel».

Al mismo tiempo, defiende que permite compartir la experiencia de Euskadi y aportar soluciones que «fortalezcan los sistemas educativos a escala internacional». «Vamos a aprender a compartir y a liderar allí donde se decide el futuro de la educación, para contribuir a un mejor aprendizaje y abrir más oportunidades de futuro a cada estudiante en Euskadi. Somos un país pequeño, pero tenemos una gran ambición y un sentido de responsabilidad global: queremos estar a la altura y aportar soluciones, con mejores resultados y más justicia educativa», explicó Pedrosa.

Encaje

A su juicio, esta incorporación «encaja con la hoja de ruta educativa de Euskadi: equidad e inclusión, mejora de resultados, bienestar del alumnado, plurilingüismo con el euskera como eje y una Formación Profesional que abre oportunidades, en coherencia con los principios de la Unesco: educación de calidad, diversidad y aprendizaje a lo largo de la vida, así como la promoción y protección de la diversidad cultural y lingüística, incluida la defensa de las lenguas y culturas minoritarias».

Durante el viaje, la delegación de Euskadi mantuvo una reunión de trabajo con Manos Antoninis, director del GEM Report, para concretar el funcionamiento del Consejo Asesor, los próximos pasos y el calendario de trabajo.

El GEM Report, publicado anualmente por la Unesco con independencia editorial, es la referencia mundial para evaluar los avances hacia el ODS 4 (educación de calidad) y orientar las políticas educativas. Ofrece datos, evidencia y recomendaciones que fortalecen el diálogo público, el aprendizaje y la mejora de los sistemas educativos.