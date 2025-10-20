Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estudiantes en un aula de un colegio de Gipuzkoa. Iñigo Royo

Euskadi se incorpora al informe asesor de la Unesco sobre educación

El acuerdo da al País Vasco «voz y visibilidad» y le permite «anticiparse para mejorar nuestros resultados», se felicita la consejera Pedrosa

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:01

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, formalizó el viernes en París la incorporación de Euskadi al Consejo Asesor de GEM Report de la Unesco, el ... órgano internacional que marca el foco de cada edición del informe de referencia mundial en educación.

